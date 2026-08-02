Isparta'da Atabey Göleti'nde gizemli su kaybı: DSİ çalışma başlattı

Isparta'da Atabey Göleti'nde gizemli su kaybı: DSİ çalışma başlattı
ISPARTA
G.Tarihi: 18.07.2026 17:38
75985 Okunma
0

Isparta'da Atabey Göleti'nde gizemli su kaybı: DSİ çalışma başlattı

Isparta'nın önemli doğal alanlarından biri olan Atabey Göleti'nde yaşanan ani su kaybı, bölgede dikkat çekti. Kampçıların, balık tutkunlarının ve doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği gölette, yer altında oluşan gizli bir düden nedeniyle suyun büyük bölümünün kısa sürede boşaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 yıl boyunca yer altında ilerleyen sürecin ardından yüzey tabakasının çökmesiyle oluşan obruk, göletteki suyun hızla çekilmesine neden oldu. Su seviyesinin kısa sürede düşmesiyle birlikte gölet tabanında büyük bir çöküntü oluşurken, bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir su kaybının yaşandığı Atabey Göleti'nde, bu yıl yeniden aynı olayın yaşanması üzerine DSİ ekipleri bölgede acil izolasyon ve inceleme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında su kaçağının oluştuğu noktanın tespit edilerek kalıcı çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Isparta merkeze yaklaşık 21 kilometre, Atabey ilçe merkezine ise yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Atabey Göleti, doğal güzelliğiyle kamp, piknik ve olta balıkçılığı yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği alanlardan biri olarak biliniyor.

Gölette yaşanan su kaybı, bölge halkı ve doğaseverler arasında merak uyandırırken, DSİ ekiplerinin teknik inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Chat GPT Image 18 Tem 2026 16 03 02

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı