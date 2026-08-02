Isparta'da Atabey Göleti'nde gizemli su kaybı: DSİ çalışma başlattı

Isparta'nın önemli doğal alanlarından biri olan Atabey Göleti'nde yaşanan ani su kaybı, bölgede dikkat çekti. Kampçıların, balık tutkunlarının ve doğaseverlerin sıkça ziyaret ettiği gölette, yer altında oluşan gizli bir düden nedeniyle suyun büyük bölümünün kısa sürede boşaldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 yıl boyunca yer altında ilerleyen sürecin ardından yüzey tabakasının çökmesiyle oluşan obruk, göletteki suyun hızla çekilmesine neden oldu. Su seviyesinin kısa sürede düşmesiyle birlikte gölet tabanında büyük bir çöküntü oluşurken, bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi.

Geçtiğimiz yıl da benzer bir su kaybının yaşandığı Atabey Göleti'nde, bu yıl yeniden aynı olayın yaşanması üzerine DSİ ekipleri bölgede acil izolasyon ve inceleme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında su kaçağının oluştuğu noktanın tespit edilerek kalıcı çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Isparta merkeze yaklaşık 21 kilometre, Atabey ilçe merkezine ise yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Atabey Göleti, doğal güzelliğiyle kamp, piknik ve olta balıkçılığı yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği alanlardan biri olarak biliniyor.

Gölette yaşanan su kaybı, bölge halkı ve doğaseverler arasında merak uyandırırken, DSİ ekiplerinin teknik inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



