Isparta'da Elma Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi

Elma Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Kazayı Hafif Sıyrıklarla Atlattı

Gelendost ilçesine bağlı Ak Mezgit mevkiinde bugün meydana gelen trafik kazasında, bir elma yüklü kamyon şarampole devrildi. Olayda sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesine rağmen yara almadan kurtuldu.

Kaza, Ak Mezgit mevkiinde meydana geldi. Elma yüklü kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada kamyonun kasasındaki elmalar yere saçıldı.

Şans eseri sürücü, kaza sonrasında hafif sıyrıklarla kurtulmayı başardı. Çevredeki vatandaşların hızla müdahale ettiği olayda, yardımsever vatandaşlar elmaları toplamak için seferber oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile devrilen kamyon çekilerek yoldan kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu oluşan maddi hasarın ise detaylı bir şekilde değerlendirileceği öğrenildi. Trafik akışının bir süreliğine aksadığı kaza sonrasında, olay yerindeki temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra trafik normale döndü.