Isparta KOM'dan Önemli Operasyon Video Haber

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon:

Isparta il merkezinde yürütülen başarılı operasyon sonucunda, şüpheli şahısların konakladığı otelde gerçekleştirilen aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ortaya çıkan bulgular şu şekildedir:

Bu çarpıcı bulgular, şüpheli şahısların organize suçlar ve kaçakçılıkla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğuna dair ciddi deliller sunmaktadır. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan mahkeme değerlendirmesi sonucunda M.D isimli şüpheli tutuklanırken, Ç.İ.D isimli şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, yapılan operasyonun önemine vurgu yaparak, kamuoyunu bilgilendirdi. Operasyon sonucunda ele geçirilen materyallerin, bölgedeki suç örgütleri ve illegal faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele içerisinde olan güvenlik güçlerinin etkili çalışmalarının bir ürünü olduğu belirtildi.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.