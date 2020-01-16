ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





KGYS Merkezi tarafından 06.01.2020 günü saat: 21.00 sıralarında Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı içerisinde KGYS kayıtlarında görüntüleri mevcut olan araçların drift yaptıklarının bilgisi verilmesi üzerine bölgedeki görevli trafik ekibi olay mahallinde yapmış olduğu inceleme neticesinde;

07 NA 4242 plakalı araç sürücüsü S.D, 07 AIP 968 plakalı araç sürücüsü H.G, 03 L 2019 plakalı araç sürücüsü A.K, 32 AAJ 589 plakalı araç sürücüsü A.K ve 32 AK 787 plakalı araç sürücüsü M.A’ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 67/1d “Her hangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 6141 TL olmak üzere toplamda 30705 TL trafik ceza tutanağı düzenlenmiş olup, sürücüsünün aynı zamanda sahibi olduğu 4 (dört) araç 60 (altmış) gün trafikten men edilerek yedi-emin otoparkında muhafaza altına alınmış, 1 (bir) araç sürücüsünün aracın sahibi olmadığının tespit edilmesi üzerine araç, olay mahalline sonradan gelen sahibine teslim edilmiştir.

Drift yapan sürücülerin sürücü belgelerine 60 (altmış) gün geçici olarak el konulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



