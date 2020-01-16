ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



İlimiz Pirimehmet Mahallesi 1702 sokak üzerinde bulunan BİM Market isimli işyerinde 07.01.2020 tarihinde saat 21.10 sıralarında gerçekleşen Yağma (Gasp) suçu olayı ile ilgili olarak, olay yerinde ve devamında Müdürlüğümüz personelinin koordineli çalışması sonucu olayın şüphelisinin M.F.E. olduğu tespit edilmiş, 09.01.2020 günü saat 02.30 sıralarında şüpheli M.F.E, olayda kullandığı suç aleti Zoraki Mod.917-T Cal.9 (1 Adet) Kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait (9 Adet) tabanca fişeği ile birlikte İzmir İlinde yakalanarak gözaltına alınmış, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adli birimlere sevk edilecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

