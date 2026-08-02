Başkan Ahmet Tural’dan Bankalara POS İsyanı..

Başkan Ahmet Tural’dan Bankalara POS İsyanı..
ISPARTA
G.Tarihi: 16.07.2026 22:59
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Başkan Ahmet Tural’dan Bankalara POS İsyanı: "Esnaf %4 Kazanıyor, %4,5'u Komisyona Gidiyor!"

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı Ahmet Tural, bankaların POS cihazları üzerinden kestiği yüksek komisyon oranlarına sert tepki gösterdi. Kartlı ödemelerin zorunlu hale geldiği günümüzde esnafın bankalar tarafından kıskaca alındığını belirten Tural, "Esnaf müşteriye hizmet sunarken, kazandığı paranın büyük kısmını bankaya kaptırıyor" dedi.
Nakit kullanımının hızla azalması ve kartlı ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte, POS cihazları işletmeler için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi. Ancak son dönemde bankalar ve ödeme kuruluşları tarafından uygulanan fahiş komisyon oranları, özellikle küçük esnafın belini büküyor. Konuya ilişkin çok sert bir açıklama yapan IESOB Başkanı Ahmet Tural, yüksek POS komisyonlarının esnafın kazancını adeta erittiğini vurgulayarak yetkililere acil çözüm çağrısında bulundu.

"Esnaf Zaten Çok Ağır Bir Yük Altında"

Esnafın halihazırda hayatta kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Başkan Ahmet Tural, artan maliyetlere dikkat çekti:
"Yüksek kira giderleri, durdurulamayan enerji faturaları ve ağır vergi yükü altında zaten ayakta kalmaya çalışan esnaf ve sanatkarımız, bir yandan da kredi kartı komisyonları ve yüksek faiz oranlarıyla baş başa bırakılıyor. Satışların neredeyse tamamının kartla yapıldığı bu düzende, bankaların kestiği yüksek komisyonlar esnafın kazancını tamamen yok ediyor."

Akılalmaz Matematik: "Kazanç %4, Komisyon %4,5!"

Kartlı alışverişlerde esnafın uğradığı haksızlığı çarpıcı bir örnekle gözler önüne seren Tural, sistemin adaletsizliğini şu sözlerle özetledi:
"Müşteri kartla alışveriş yapıyor ama esnaf sattığı ürünün bedelini eksik alıyor. Komisyon kesiliyor; yetmiyor, eğer parasını erken almak isterse bir kesinti daha yapılıyor. Sonuçta kazanan sadece banka oluyor. Bugün esnafımız %4 kar marjıyla çalışıyorsa, neredeyse %4,5’u komisyon adı altında faize gidiyor. Bu sistem adil değil! Esnaf kendi kazanamadığı parayı bankaya komisyon olarak ödemek zorunda kalıyor."

Taksitli Satışlar ve Geciken Ödemeler Esnafı Batırıyor

Yüksek komisyonların yanı sıra ödemelerin esnafın hesabına geç geçmesinin nakit akışını felç ettiğini belirten IESOB Başkanı Tural, özellikle taksitli satış yapan işletmelerin çok daha büyük bir çıkmazda olduğunu ifade etti. Finansman maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle esnafın ham madde almakta ve borçlarını ödemekte zorlandığını belirtti.

Başkan Tural’dan Çözüm İçin 3 Acil Talep

IESOB Başkanı Ahmet Tural, mahalle esnafının tamamen yok olmaması için acilen adım atılması gerektiğini belirterek taleplerini sıraladı:
  • Komisyon Oranları Yeniden Düzenlenmeli: Kredi kartı POS komisyon oranları esnafı koruyacak makul seviyelere çekilmelidir.
  • POS Kesintileri Düşürülmeli: Bankaların uyguladığı ekstra ücretler ve erken ödeme (bloke çözme) cezaları sınırlandırılmalıdır.
  • Küçük Esnafa Özel Koruma Kalkanı: Mahalle esnafını ekonomik baskılara karşı koruyacak yeni yasal düzenlemeler ve muafiyetler hayata geçirilmelidir.
Başkan Tural, açıklamasını şu uyarıyla noktaladı: "Kartlı ödeme vatandaş için bir kolaylık olabilir ancak bu kolaylığın bedeli sadece esnafa ödetilmemelidir. Eğer bu fahiş oranlar düşürülmezse, mahalle esnafımızın bu ekonomik baskıya dayanması artık imkansız hale gelecektir."
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