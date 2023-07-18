Isparta'da Biçerdöver Hasadı Denetimleri Yoğunlaşıyor

Isparta'da Hububat Hasadı Kontrolleri Hız Kesmiyor





















Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöverlerin kontrollerini sıklaştırdı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 13 ekip ve 35 teknik elemandan oluşan kontrol ekibiyle hububat hasadı yapan biçerdöverleri denetliyor. Amacı, dane kaybını minimum seviyeye indirmek olan bu kontroller, milli ekonominin zarar görmesini engellemeyi hedefliyor.Biçerdöver hasadında dikkat edilmeyen dane kaybı, ciddi ekonomik kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle Isparta'da 2023 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı %3 olarak belirlenmiştir. Kontrollerde bu oranın üzerinde kayıp tespit edilen ve uygulama talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlere idari yaptırımlar uygulanmaktadır.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat döneminde kontrolleri sürdürecek ve hububat hasadında disiplinli bir şekilde çalışan tüm biçerdöver sahiplerini teşvik edecektir. Dane kaybının önlenmesi, tarımsal verimliliğin artması ve milli ekonominin korunması adına bu denetimler büyük önem taşımaktadır.