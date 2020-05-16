Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Haber Bülteni



Toplu Ulaşım Araçlarımızda Klimalar Çalışmayacak

Ispartamızda Yeni tip korona virüsün yayılmasını engellemek için almış olduğumuz tedbirleri nedeniyle otobüslerimizde halk sağlığı için “araç klimaları” bir süre hizmet vermeyecektir. Bilim Kurulumuzun tavsiye ve kararlarına göre ilerleyen günlerde tekrar durum değerlendirmesi yapılacaktır.

Tedbirler kapsamında toplu ulaşım araçlarımızda Isparta Belediyemizin destekleri ile ücretsiz maske dağıtımı yapılmakta, düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarımız devam etmekte, sosyal mesafeye uygun ulaşımın kontrollü olarak sağlanmaktadır.



