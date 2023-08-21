Isparta'da 7. Gökyüzü Gözlem Şenliği Melikler Yaylası'nda Gerçekleşti

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde bulunan Melikler Yaylası'nda, Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan bu bölgede düzenlenen 7. Gökyüzü Gözlem Şenliği büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Şenlik kapsamında gökyüzü meraklıları, gözlem yapmanın ve astronomiye dair bilgi paylaşımının tadını çıkardılar.

Melikler Yaylası: Türkiye'nin Karanlık Güzellikleri Arasında

Melikler Yaylası, Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yayla, ışık kirliliğinin etkisini en aza indirerek çıplak gözle gözlemlenebilen milyonlarca yıldızın ev sahibi konumunda. Samanyolu Galaksisi'nin yanı sıra birçok gök cisminin gözlemlenmesine imkan sağlıyor.

Gözlem ve Bilgi Paylaşımı Bir Arada

Katılımcılar, şenlik boyunca hem gökyüzünün derinliklerini gözlemlediler hem de astronomi uzmanlarından önemli bilgiler edindiler. Teleskoplar yardımıyla yapılan gözlemler, ışık kirliliğinin engel olduğu şehir ortamında göremedikleri gök cisimlerinin güzelliklerini yakından görmelerine olanak tanıdı.

Vali Aydın Baruş'un Katılımı ve Düşünceleri

Vali Aydın Baruş, Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılım göstererek etkinliğin önemini vurguladı. Yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin Isparta için geleneksel hale geldiğini ifade etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı etkinlikte, gençler, çocuklar ve öğrenciler gökyüzünün muhteşemliğini keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar.

Vali Baruş, gözlem yaparken kainatın muhteşem yapısını anlama ve kavrama fırsatının da önemli olduğunu belirtti. Ayrıca Melikler Yaylası'nın karanlık değeri konusundaki uluslararası standartları ve gözleme olanaklarını vurgulayarak, buranın gözlem yapmak ve astronomiye ilgi duyanları ağırlamak için ideal bir ortam sunduğunu ifade etti.

Geleceğe Yönelik İlgi ve Teşvik

Gökyüzü Gözlem Şenliği, bilgi paylaşımını teşvik etmenin yanı sıra genç nesilleri astronomiye ilgi duymaya teşvik etmeyi amaçlayan bir etkinlik olarak değerlendirildi. Katılımcılar, unutulmaz anılarla dolu bir etkinlik yaşayarak, gelecek yıllarda da bu etkinliğin devam edeceğine dair umutlarını taşıdılar. Samanyolu'nun ve diğer gök cisimlerinin eşsiz dansını izlemenin ve doğanın sükunetiyle iç içe geçmenin keyfi, katılımcıların hafızasında yer etti.















































