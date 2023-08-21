25.YILA ÖZEL BÜYÜK ÇEKİLİŞ BAŞLIYOR 500 TL ALIŞVERİŞE “ELEKTRİKLİ OTOMOBİL” KAZANMA FIRSATI IYAŞ tarafından düzenlenen geleneksel büyükçekilişe bu yılelektrikli otomobil hediyesi damgasınıvurdu. IYAŞ’ınkuruluşunun 25.yıl dönemine denk gelen bu senekibüyük çekilişindeOpel serisinin yeni pil teknolojiyle diyazn edilmiş SUV tarzındaki son model aracı olan MOKKA E’nin yanı sıra birbirinden değerli hediyeler dağıtılıyor.
21 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Şubatson erecek hediye çekiliş kampanyasınaIYAŞ Alışveriş Merkezi ve tüm şubeleri, IYAŞPARKAVM, IYAŞ BULVAR AVM, IYAŞPARK Otel içerisindeki tüm mağazalardan aynı gün içinde toplamda 500 TL veya katları tutarında (Her 500 TL için 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapan IYAŞmüşterileri fiş/faturalarını ibraz etmeleri halinde çekiliş katılım kuponlarını alabilecekler.
Büyük çekiliş kampanyasının hediyeleri ise şöyle olacak:1 Adet Opel MOKKA E5 Adet IXOMİMİ ROBOT VACUUM MOP 25 Adet APPLE MME73TU/A AİRPODS 3.NESİL VE MAGSAFE SARJ KUTUSU5 Adet PHİLİPS HD 9252/90 AİRFRYER5 Adet KARACA HATIR FİLTRE KAHVE MAKİNASI4 ADET IYAŞ HİPERMARKET 5000 TL’LİK Hediye çeki
Kampanyanın tüm detaylarınıwww.iyas.com.tr
, www.iyasparkavm.com
, facebook, instagram adreslerinden ve Iyaş-Iyaşpark AVM Danışma’dan öğrenebilirsiniz.