81 ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Okul Kıyafeti Genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Okul Kıyafeti Kararı: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Neler Değişecek?

Tedbirler Belirlendi: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Nelere Dikkat Edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılına ilişkin alınacak tedbirleri belirledi. İl Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgeyle birlikte, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullarda neler değişecek? İşte detaylar:

Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele:

MEB, yeni dönemde öğrencilerin sağlıklı gelişimine ve öğrenme süreçlerine odaklanacak. Bu kapsamda okul içi ve okul dışı etkinliklerle öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkileri anlamaları hedefleniyor. Bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler tanıtılacak, tarihi ve kültürel mekanlar ziyaret edilerek öğrencilerin geniş bir perspektif kazanmaları sağlanacak. Obezite ve dijital bağımlılığın önlenmesi amacıyla okul bahçeleri ve alanları iyileştirilecek.

Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite:

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı çerçevesinde sağlıklı beslenmeye dikkat çekilecek. Öğrencilerin fiziksel aktiviteleri teşvik edilerek güne dinç başlamaları amaçlanıyor. Öğretmenlerin önlük giymeleri, öğrencilere rol model olmaları açısından desteklenecek.

Afet Bölgesine Destek:

Depremin etkilediği bölgelerde eğitimin aksamaması için çeşitli tedbirler alınacak. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin konaklamaları için önlemler alınacak, eğitim öğretim yılı başlamadan önce gereken düzenlemeler tamamlanacak.

Bilişim Teknolojileri ve Öğrenci İletişimi:

Eğitim Bilişim Ağı aktif olarak kullanılacak ve bilişim teknolojileri öğretimde etkin şekilde kullanılacak. Cep telefonu kullanımıyla ilgili önlemler alınacak ve öğrencilerin dersleri aksatmalarının önüne geçilecek. Ödev ve benzeri iletişimlerde sosyal medya kullanımından kaçınılacak.

Okul Kıyafetleri ve Velilere Yük Getirmeme İlkesi:

Okul Aile Birliği kararıyla belirlenen kıyafetler tercih edilecek, velilerin maddi yükü artırmamak adına değişiklik yapılmayacak.

MEB, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin sağlıklı gelişimi, kültürel farkındalıkları ve akademik başarıları için çeşitli alanlarda çalışmalar yürütecek. Bu tedbirlerle birlikte öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması ve gelişmeleri hedefleniyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.