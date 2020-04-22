Vefa Meğer İstanbul’da Bir Semt Değilmiş”

"Yaşlılarımız ve kronik hastalarımız için İyilik Seferberliği vaktidir"

"Kurumumuzdan Emekli olan 65 yaş üzeri personelimize ulaştık"

"Şimdi iyilik, umutları diri tutmaktır"

Covid-19 Coronavirus tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da din görevlilerine; "Yaşlı ve kronik hastaların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımcı olunması" talimatını vermişti. Bu çerçevede; Isparta İl Müftülüğü olarak İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’in başkanlığında harekete geçen din görevlileri, "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye başladı.Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Müftüsü Bayram ŞAHİN; "Şimdi yaşlılarımız ve kronik hastalarımız içinvaktidir. Şimdi Kur'an'ın öğrettiği ahlakı, Peygamberimizin gösterdiği duyarlılığı, bir din görevlisi hocamızda olması gereken hassasiyeti her zamankinden daha çok yaşamanın ve yaşatmanın vaktidir. Bu bağlamda; evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların telefon ile aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi amacıyla Valilik ve Kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" faaliyetlerine insan kaynağı olarak 191 din gönüllüsü hocalarımızla destek sağlamaktayız.Ayrıca, 14 günlük karantina süresi için umreden dönen ve Murat Hüdavendigar Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda ikamet eden 678 vatandaşımıza, İl Müftü Yardımcısı Halil TAŞ’ın organizesinde, Manevi rehberlerimiz tarafından ‘Manevi destek hizmeti’ verilmiştir. Umrecilerin, aileleri ile iletişim, koordinasyon, özellikle ihtiyaç duydukları cüz, Kur’anı Kerim, seccade gibi isteklerinin giderilmesine yardımcı olunmuştur “diye konuştuDin görevlisi arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın sosyal ve beşeri ihtiyaçlar için, gerektiğinde yetkililere ulaşabilmesi konusunda rehberlik ederek ihtiyaçların giderilmesi için azami çabayı göstermektedirler. Başkanlığımız tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin söz konusu gruplara ulaşmasını sağlamaktadırlar. Kurumumuzdan Emekli olan 65 yaş üzeri personelimize telefonla veya yüz yüze ulaşılarak ihtiyaçlarının giderilme noktasında çalışmalar yapılmaktadır. İl merkezimizde olduğu gibi tüm ilçelerimizde de aynı faaliyetler, din görevlilerimiz tarafından yürütülmektedir." dedi."Şimdi iyilik, umutları diri tutmaktır." diyen İl Müftüsü Bayram ŞAHİN, "Bunun için, yanımızda, yakınımızda ve mahallemizdeki bütün yaşlılarımızı gözeterek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşlı ve kronik hastalarımızın ekmek, su, gıda, sebze, ilaç, kolonya, maske vb. ihtiyaçlarına yardımcı olacak, kendilerini arayarak gönüllerini alacağız. Özellikle ilkbaharın gelmesiyle bahçe düzenlemesi, ağaç ve asma budaması, meyve ve sebzelik için damlama su sisteminin kurulması için talepte bulunan vatandaşların taleplerine imkânlar dâhilinde cevap verme gayretinde olacağız.Bu zor süreçte iyilik seferberliğine katılan gönül mimarı tüm din görevlilerine özellikle teşekkür ederim. Rabbim ülkemize ve milletimize zeval vermesin."dedi.