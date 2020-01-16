İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Ispartaspor, ikinci hazırlık maçında BAL 8. Grup takımlarından Sultangazispor’dan tarihi fark yedi. İkinci devreye de şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Yeşil –Pembeli ekibin aldığı bu sonuç taraftarlar arasında adeta şok yarattı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor, ligde ikinci yarı öncesi ikinci hazırlık maçında Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta İstanbul temsilcilerinden Sultangazispor’a 7 – 0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
GOL ATMADA DA SIKINTI VAR
GOL YEMEMEDE DE SIKINTI VAR
İkinci devre hazırlıklarına Antalya – Manavgat’ta devam eden Ispartaspor ve Sultangazispor takımları dün hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeşil – Pembeli ekip rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Sultangazispor, adeta Ispartaspor’u sahadan sildi. İkinci yarıya da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Yeşil- Pembeli ekibin böylesine farklı mağlup olması taraftarlarda hem şaşkınlık, hem tedirginlik hem üzüntüye neden oldu.
KALEDEKİ SIKINTI TÜM
AĞIRLIĞIYLA DEVAM EDİYOR
Dünkü hazırlık maçında gol de atamayan, bunun aksine kalesinde de yedi gol birden gören Ispartaspor’da ilk yarıda kalede yaşanan ‘Çok gol yeme’ olumsuzluğunun aynen devam ettiğini gözler önüne serdi.
BİR HAZIRLIK
MAÇI DAHA YAPACAK
Yeşil – Pembeli ekip, hazırlık maçları programı çerçevesinde; 5 Ocak 2019 Pazar günü Bursa Yıldırımspor ile oynamış ve rakibini 3 – 2 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçını 8 Ocak 2019 Çarşamba günü yani dün Sultangazispor ile oynayan Ispartaspor sahadan farkla mağlup ayrıldı. Yeşil – Pembeli ekip 11 Ocak 2019 Cumartesi günü ise Aliağa Belediyespor ile üçüncü hazırlık maçını yapacak.
SON KAMP ISPARTA’DA
Ispartaspor’un 10 günlük Antalya kampın ardından tekrar Isparta’ya dönecek ve Yeşil – Pembeli ekip ikinci yarının başlangıcına kadar olan sürede tesislerinde hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Medya32