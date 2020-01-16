ITSO BÜLTENİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, basının demokrasinin temel taşlarından birisi olduğunu söyledi. ITSO Başkanı Tutar açıklamasında şunları kaydetti:“Halkın doğru, hızlı ve güvenilir bilgi edinmesini sağlayan gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.Görsel-işitsel ve yazılı basın, halkın bilgilendirilmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi, toplumsal farkındalığın artması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir, üstlenmeye devam etmektedir. Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Demokrasinin güçlenmesinin yolu, basının özgürce çalışmasını sağlamaktan geçmektedir.Gazetecilik; fedakârlık, sorumluluk ve bilgi birikimi isteyen son derece kritik öneme sahip bir meslektir. Gazetecilerimiz, topluma doğru haber verme yükümlülüklerini objektiflik, adalet ve toplum vicdanı süzgecinden geçirerek yerine getirmek durumundadırlar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözü gazetecilerimizin omuzlarındaki sorumluluğun önemini göstermesi adına son derece anlamlıdır.Gazetecilerimizin, toplumun haber alma ihtiyacını her türlü zor koşulu göğüsleyerek yerine getirmeye çalıştıklarını biliyor, görüyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle zorlu ve meşakkatli görevlerinde tüm gazetecilere başarılar dileyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”