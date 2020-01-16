Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’nun

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı



Demokrasinin temel taşlarından olan basın ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyicisi olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmekte, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır.



Bağımsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun canlılığını beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.



Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin yapısını oluşturmaktadır. Kitlelerin yoğun olarak bilgi paylaşımı yapabildiği bu dönemde, etik değerleri mesleğinde başarıyla uygulayan ve bilgi birikimi yüksek gazeteciler toplumun gelişmesinde ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.



Tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı ve ilkeli bir basın; kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.



Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasında gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.