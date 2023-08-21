Isparta, geri dönüşüm konusunda önemli bir adım atıyor.

Kentte faaliyet gösteren lisanslı geri dönüşüm firması ASL Geri Dönüşüm, şehre anlamlı bir mesaj iletiyor. Aynı zamanda Isparta 32 Spor'un Başkanı olan Gültekin Özdemir'in sahibi olduğu ASL Geri Dönüşüm, tüm çalışanlarını yeşil-pembeli tişörtlerle donatarak birlikteliğin ve dayanışmanın vurgusunu yapıyor.

Binlerce yeşil-pembeli tişörtü çalışanlarına dağıtan Özdemir, "Ispartaspor, şehrimizin ortak paydasıdır. Geçmiş yıllarda şehrin önemli işletmeleri ve bankalar, Ispartaspor'un formalı tişörtlerini giyip toplu fotoğraf çektirirlerdi. Ben de tüm çalışanlarımı yeşil-pembe tişörtlerle donattım. Şimdi ise tek yürek olma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Isparta'daki geri dönüşüm malzemelerini toplayan ASL Geri Dönüşüm, sadece çevreye duyarlılıkla değil, aynı zamanda sporun birleştirici gücüne olan inancıyla da öne çıkıyor. Kent sakinlerine "Haydi Isparta, gün birlik olma zamanı!" çağrısı yapılırken, Isparta 32 Spor'un renkleriyle bütünleşen yeşil-pembeli tişörtler, bir amaca hizmet etmenin ve toplumsal dayanışmanın sembolü haline geliyor.



