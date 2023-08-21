Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 1 TL Zam Geliyor

Yakıt fiyatlarına dair önemli bir gelişme yaşandı. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam yapılması bekleniyor. Bu zam haberi, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Buna göre, İstanbul'da 22 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatı 36.86 lira yerine 37.86 lira olarak satılması bekleniyor. Bu zam, araç sahiplerinin yakıt masraflarında önemli bir artış anlamına geliyor.

Diğer taraftan, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklentisi bulunmuyor. Benzin litre fiyatı ise halihazırda ortalama 37.74 lira olarak satılmaya devam edecek.