Grafen Yapı, Isparta 32 Spor'a 200 Bin TL Destek Sağlıyor



Türkiye'nin 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, sezonun ilk maçına hazırlanırken, destekler de kulübe gelmeye devam ediyor. Grafen Yapı adlı şirket, Kahramanmaraşlı iş insanı Taha Furkan'ın sahibi olduğu ve ince düşünülmüş yaşam alanları tasarlamayı hedefleyen bir firma, Isparta 32 Spor'a 200 bin TL maddi destekte bulunuyor.

Grafen Yapı, 2016 yılından beri insanlar için uygun yaşam alanları yaratma amacıyla faaliyet gösteren bir şirket olarak sadece inşaat faaliyetlerine değil, aynı zamanda sosyal projelere de önem veriyor. Bu çerçevede, Isparta 32 Spor'a yapılan 200 bin TL'lik maddi destek, kulübün gelecek sezonundaki faaliyetlerine olumlu bir katkı sağlayacak.

Grafen Yapı Sahibi Taha Furkan, Isparta'nın damadı olarak spor ve toplumsal dayanışmaya verdiği önemi göstermiştir. İş insanı olarak sahip olduğu Grafen Yapı ile Kahramanmaraş'tan Isparta'ya uzanan bir destek köprüsü kurmuştur. Bu destek ile Grafen Yapı'nın adı, Isparta 32 Spor'un statında da bir reklamla temsil edilecek.

Isparta 32 Spor'un Başkanı Gültekin Özdemir, 2. Başkan Mehmet Pala ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Grafen Yapı Sahibi Talha Furkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. İş insanı Taha Furkan ise kulübe başarılar dileyerek desteklerinin devam edeceğini vurguladı.