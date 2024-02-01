Isparta Elması'na Coğrafi İşaret Tescili Aldı: 8 İhracatçı Firma Onayı Aldı!

Isparta Ticaret Borsası, 3 yıl süren bir çalışma sonucunda "Isparta Elması"nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesini alarak koruma altına aldı. Bu belgeye sahip olmak isteyen 8 ihracatçı firma, yapılan denetimler sonucu hak kazandıkları sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.Isparta elmasının coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunan ihracatçı firmalar, Isparta Ticaret Borsası tarafından yapılan denetimler sonucu gerekli şartları sağladı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen coğrafi işaret belgesi, Isparta elması ihracatını gerçekleştiren firmalara verildi. Tescil belgesi, ürünün kalitesi ve özgünlüğü konusunda tanınırlığı artırarak tüketicilere güvence sağlar.Törende konuşan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, bu sürecin 3 yıl süren zorlu bir çalışma gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, amaçlarının Isparta elması ihracatını artırmak olduğunu ve bu belge ile ürünün değerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Isparta Ticaret Borsası olarak, elma pazarındaki eksiklikleri tespit edip düzeltme konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Tescil belgesinin ihracatçı firmalara takdim edildiği törende, Isparta Elması'na coğrafi işaretin sağlayacağı katma değer ve ürünün koruma altında olmasının önemi vurgulandı. İhracatçı firmalar da belgelerini alarak, coğrafi işaret sayesinde ürünlerini daha güvenilir bir şekilde tüketicilere sunma imkanına kavuştular.