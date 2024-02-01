Başkan Şahin, Isparta Elması İhracat Sorunlarını Ticaret Bakanına İletti

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ile birlikte Isparta elmasının ihracat sorunları için TBMM'de bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile görüştü.

Görüşmede, Isparta elmasının ihracattaki önemi vurgulanarak, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Hüdai Şahin, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a, soğuk hava depolarında bekleyen elma fazlalığından ve ihracat süreçlerinde yaşanan sorunlardan detaylı bir şekilde bahsederek çözüm talebinde bulundu. Ayrıca, Mısır'ın dünya elma ithalatındaki durumu da değerlendirildi.

Başkan Şahin, konuşmasında Mısır ile yapılan serbest ticaret anlaşması kapsamında elmanın da yer almasının, Türkiye'nin elma ihracatını artırabileceğine dikkat çekti. İhracatta yaşanan sıkıntıların biran önce çözülmesi ve çalışmaların hızlandırılması talebinde bulundu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, görüşme sonrasında yaşanan sorunların gündemlerinde olduğunu ve çözüm yolları için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Başkan Şahin, teşekkürlerini ileterek, Isparta'yı simgeleyen hediyeleri Bakan Bolat'a takdim etti. Bu görüşme ile Isparta elması ihracatının önündeki engellerin aşılması ve çözüm yollarının bulunması için önemli bir adım atılmış oldu.