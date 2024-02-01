Amatör Spor Kulüplerine Ahmet Tural'dan Söz: Teşvik Primleri ve Yeni Stadyum Geliyor!

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcileriyle buluşarak amatör sporcuların ve kulüplerin destekleneceği projelerini paylaştı. Tural, seçilmesi durumunda başarılı takımlara teşvik primi verileceğini, yeni bir stadyum yapılacağını ve altyapıyı geliştireceklerini belirtti.

Başkan Adayı Tural, Isparta'nın vizyonuna uygun modern bir stadyum yapma kararı aldıklarını ve bunun için uygun bir alanın seçileceğini ifade etti. Ayrıca, amatör spor kulüplerini destekleme sözü veren Tural, başarılı olan takımlara teşvik primi vererek şampiyonluk için bir hedef oluşturacaklarını dile getirdi.

Ahmet Tural, ayrıca Isparta Spor Merkezi projesi kapsamında amatör spor kulüpleri için hizmet binaları, antrenman sahaları ve spor uygulama alanları kuracaklarını, gençlere sosyal aktiviteler sunan ata sporları merkezi projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Amatör spor kulübü temsilcileri de Tural'a destekleri için teşekkür ederken, seçilmesi durumunda beklentilerini iletti. Başkan Adayı Tural, sporun her alanında kulüplere destek vereceklerini ve Isparta'nın spor potansiyelini daha da artıracaklarını vurguladı.