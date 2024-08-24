Elektrik Faturası Gelenler Dikkat: Yapmayan 10 Bin 200 TL Ceza Ödeyecek

Elektrik faturalarındaki zamların ardından tasarruf yolları arayan vatandaşlar, yeni düzenleme ile karşı karşıya. 1 Temmuz 2024 itibarıyla elektrik fiyatlarındaki artışlar sonrası, abonelik sahipleri için 10 bin 200 TL'ye kadar para cezası riski doğabilir.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte, mesken aboneleri için elektrik fiyatları yüzde 38, tarımsal faaliyetler için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü için düşük kademede yüzde 38 ve yüksek kademede yüzde 20 oranında arttı. Bu fiyat artışlarının ardından, tasarruf arayışındaki aboneler için yeni bir cezai düzenleme getirildi.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ve Ceza Riski

2023 yılında hayata geçirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulamaya alındı. Bu sistem sayesinde elektrik tüketim verileri cep telefonları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından devreye alınan sistem, akıllı sayaçlar ve merkezi yazılım arasında iki yönlü veri alışverişi sağlayarak veri güvenliğini artırmayı hedefliyor.

MASS sistemi kapsamında, elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut sayaçları akıllı sayaçlarla değiştirmesi ve gerekli altyapıyı oluşturması zorunlu hale getirildi. Ancak, bu altyapının belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda, abonelere 10 bin 200 TL'ye kadar ceza uygulanabilir. Bu ceza, altyapı eksiklikleri ve veri aktarımındaki aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Elektrik aboneleri, bu yeni düzenlemeye dikkat etmeli ve gerekli adımları atarak cezai işleme maruz kalmamalıdır.