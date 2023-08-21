Isparta, Karavan Üretiminde İddialı Konumda

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, BNG Kompozit Makine kurucuları Serdar Dülgerbaki ve Serdar Ay tarafından %100 Isparta yapımı olarak sunulan IDOL SuvCamper Karavan modelini inceleyerek destek verdi. Karavan, Avrupa pazarında önemli bir konuma sahip olmak üzere seri üretime başlandı.ITSO Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcısı Şakir Uygun ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu, IDOL SuvCamper Karavan modelini inceleyerek, Isparta'nın bu alandaki başarısına vurgu yaptı. Başkan Çelik, karavan turizminin ülkede gelişmekte olduğuna dikkat çekti. İnsanların alternatif tatil arayışlarıyla karavan turizmine ilgi gösterdiğini ve bu sektörün hızla büyüdüğünü ifade etti. IDOL SuvCamper Karavanın Isparta ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, üretici firmayı tebrik etti.BNG Makine kurucusu Serdar Dülgerbaki, karavan modelinin 8 aylık bir çalışmanın ardından tasarım, kalıplama ve AR-GE çalışmalarının tamamlanmasıyla seri üretime geçtiğini söyledi. Karavanın dünyada muadili olmadığını vurgulayan Dülgerbaki, modelin en büyük özelliği olan hafifliğini ve sağlamlığını vurguladı. Karavanın tasarımı, mühendislik ürünü olarak öne çıktığını ve iç mekan ile dış mekanın başarılı bir şekilde ayrıldığını belirtti.IDOL SuvCamper Karavan, Iyaşpark AVM'de bir hafta boyunca sergilenmeye devam edecek. Karavanın Isparta'nın üretim kapasitesini ve kalitesini dünya çapında göstermek amacıyla sergilenmekte olduğunu ifade eden Dülgerbaki, kaliteyi ön planda tutarak Isparta'nın karavan sektöründe dünya markası olma hedefine vurgu yaptı.