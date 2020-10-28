BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN

MEVLİD KANDİLİ MESAJI



Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), biz Müslümanlar ve bütün insanlık için, her bakımdan mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır.



Bu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’ ın dünyaya şereflendirdiği gecedir. Bu önemli gecede ellerimizi semaya açalım, barış için, insanlığın güzel yarınları için dua edelim, günahlardan olabildiğince kaçalım. Tutum ve davranışlarımızı O’ nun örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirelim.

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs (Covid – 19) salgınında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bu gecenin hürmetine yüce rabbimizden bu hastalığın bir an önce bitmesini istiyor, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Eğirdir’li, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm hemşehrilerimin Mevlid Kandilini kutlar, sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım.



Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı