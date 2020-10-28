Tüm memurları ilgilendiriyor! Kamu personeli için özel program geliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı memurlara yönelik çok önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenleme ile kamu personelinin niteliğini artırmayı amaçlayan eğitim programları oluşturulacak. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda

MEMURUN NİTELİĞİ ARTACAK

STAJ PROGRAMI

GAYRIMENKULE YENİ VERGİ MODELİ

PRİMİ DÜŞÜK YATANA SMS GÖNDERİLECEK

Memurları ilgilendiren çok önemli düzenleme hayata geçiyor. Gelen son dakika haberine göre; 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri içeriyor. Kamuda çalışanlar ve aday memurlar için özel eğitim programları hazırlanacak. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, çalışma hayatında önemli düzenlemeleri i Eksik ücret bildiren patrona mektup, primi düşük yatırılan çalışana ise SMS gönderilecek.Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları oluşturulacak. Aday memurlar, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek. Kamuda yöneticilik becerilerini geliştirmek üzere özel eğitim programları hazırlanacak.Çiftçiler, mevsimlik işçiler gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemi belirlenecek. Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim ödeme süreleri hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek, konuya ilişkin denetimler artırılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecek. Staj, girişimcilik, işbaşı eğitim programları etkinleştirilerek gençlerin işe girişi kolaylaştırılacak. Gençlere yönelik mesleki eğitim kursları devam edecek.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklığı Ofisi'nce staj seferberliği projesi uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılacak. Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak için destekli istihdam modeli uygulaması yaygınlaştırılacak. Engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği verilmeye devam edecek. Kadın istihdamını artırmak için İş'te anne Projesi ile kadınların işgücü piyasasına katılımı teşvik edilecek.CUMHURBAŞKANLIĞI Yıllık Programı'na konut alım satımındaki abartılı fiyatlara son verecek, sektörde disiplini sağlayacak Toplu Değerleme Sistemi 2021'de devreye girecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi, beyana ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergide adalet sağlanacak.