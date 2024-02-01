Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Gazeteciler Cemiyeti'nde açıkladığı projelerin finansmanı ile ilgili bir gazetecinin "Projelerin kaynağını arsa satarak mı çözeceksiniz?" sorusuna "Satmaya değil yapmaya geliyoruz" yanıtını verdi.Gazetecinin, mevcut Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in beş yıl önce yaptığı "Satmaya değil daha çok fabrika yapmaya daha çok üretim yapmaya daha çok istihdam sağlamaya geliyorum" açıklamasını hatırlatması üzerine Tural, "Bunu ben söylemiyorum. Ama biz diyoruz ki biz satmaya değil yapmaya, yıkmaya değil gönülleri yapmaya geliyoruz. Çünkü Isparta’da gönülleri yıka yıka gönül bırakmadılar. Bakın Isparta’da esnaf tedirgin. Eğer bir yeri yıkacaksan satacaksan projeyle gidersin. Esnafın temsilcileriyle oturup, burayı 6 içinde yapacağız sizi de mağdur etmeyeceğiz dersiniz. Ama yıkıyorum dediğinizde esnafı tedirgin edersiniz. Eğer derlerse ki biz iktidar partisiyiz biz yaparız derlerse o zaman sorarız geçmiş 5 yılda niye yapmadın. Bir başka aday biz yapacağız derse ona da o gün niye yapmadınız elinizi kolunuzu bağlayan mı vardı diye sorarız?" şeklinde konuştu.