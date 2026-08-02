Isparta'da Yaz Aylarındaki Su Dağıtım Aksaklıkları Tarih Oldu

Yalvaç’ta Su Sorununa Kalıcı Çözüm: Özgüney ve Özbayat Köylerinde "Maslak" Çalışmaları Tamamlandı

Yaz Aylarındaki Dağıtım Aksaklıkları Tarih Oldu

Boşa Akan Sular Baraja Yönlendirildi

"Köylerimizin İhtiyaçlarına Kalıcı Çözümler Üretiyoruz"

"Su kaynaklarımızı koruyan, kırsal altyapıyı güçlendiren ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Su kaynaklarını verimli yönetiyor, köylerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyoruz."

Isparta genelinde kırsal altyapıyı güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Isparta İl Özel İdaresi, Yalvaç ilçesinde önemli bir projeyi daha başarıyla tamamladı. İlçeye bağlı Özgüney ve Özbayat köylerinde, özellikle yaz döneminde artan nüfusun etkisiyle yaşanan içme suyu dağıtım sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan "su dağıtım maslağı" yapım çalışmaları sona erdi.Gerçekleştirilen bu kritik yatırım sayesinde, her iki köye de içme suyunun dengeli ve kontrollü bir şekilde ulaştırılması güvence altına alındı. Yeni sistemle birlikte şebekelerdeki basınç ve dağıtım düzensizlikleri giderilerek, geçmiş yıllarda yaz aylarında yaşanan su kesintileri ve aksaklıkların tamamen önüne geçildi.Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri de su tasarrufuna yönelik çevreci yaklaşımı oldu. Dağıtım maslağının tahliye hatlarından çıkan fazla sular, boşa akıtılmak yerine bölgedeki baraja yönlendirildi. Bu sayede su kaynaklarının israf edilmesi önlenirken, mevcut kaynakların çok daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması sağlandı.Yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, kırsalda yaşam kalitesini artıracak projelere devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: