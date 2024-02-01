

Isparta Gazeteciler Cemiyeti'nde Yeni Görev Dağılımı

Isparta Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulu, 26 Ocak'taki olağan genel kurul sonrasında ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımını belirledi.

Yeni yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yeni dönemde, Isparta Gazeteciler Cemiyeti'nin mesleğin onurunu ve üyelerin haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması bekleniyor. Başkan Mustafa Baş, üyelere destekleri için teşekkür ederken, daha güzel işlere imza atma hedeflerini belirtti.