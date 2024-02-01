Isparta Gazeteciler Cemiyeti'nde Yeni Görev Dağılımı
Isparta Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulu, 26 Ocak'taki olağan genel kurul sonrasında ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımını belirledi.
Yeni yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Başkan: Mustafa Baş
- Başkan Yardımcıları: İsmail Altunbaş, Hakan Yaman, Mustafa Savlı
- Genel Sekreter: Selçuk Öcal
- Muhasip: Ruzin Azerhan
- Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Çevikbaş
Yeni dönemde, Isparta Gazeteciler Cemiyeti'nin mesleğin onurunu ve üyelerin haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması bekleniyor. Başkan Mustafa Baş, üyelere destekleri için teşekkür ederken, daha güzel işlere imza atma hedeflerini belirtti.