Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nce okulların kapanmasıyla birlikte çeşitli yaş gruplarına yönelik düzenlenen ücretsiz futbol, basketbol, güreş ve bocce kursları başladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte şehirde spor yatırımları hız kesmeden devam ederken, bu kapsamda 20 semt sahası kazandırıldı. Bunun yanında Emre Mahallesi Spor Kompleksi tamamlanma aşamasına gelirken, yine Fatih Mahallesi Spor Kampusunun yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. Spor yatırımlarının yanı sıra Isparta Belediyesi, gençliğe de büyük önem veriyor. Okulların kapanmasıyla birlikte Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli yaş gruplarına yönelik ücretsiz futbol, basketbol, güreş ve bocce kursları başladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde step, aerobik ve pilates kursları da verilmeye başlanacak.Isparta Belediyesi yaz spor kurslarından basketbol branşında 6 ayrı kategoride 7-17 yaş grubu arasında 2 Eylül’e kadar sürecek kursa yoğun ilgi gösterildi. Kursa katılanlar yaz tatilini hem spor yaparak değerlendiriyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyorlar.Basketbol yaz spor kursuna katılan gençler, yaz tatilini Isparta Belediyesi’nin yaz spor okullarına katılım sağlayarak değerlendirdiklerini belirttiler. Gençler, “Kursu çok beğendik. Enerjimizi burada atıyoruz. Belediyemiz bizim için tüm olanakları sağlıyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.Yaz spor kurslarından güreş branşında da çocuklar ve gençlere teknik ve taktiksel eğitimler veriliyor. Güreş kurslarına katılan gençler, “Belediyemizin yaz spor kurslarına katılıyoruz. Güreş sporu çok eğlenceli ve burada ata sporumuzu öğreniyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştular.Ayrıca yine hafta içi her gün Milli Egemenlik Stadyumunda 8-9, 10-11, 12-13 yaş gruplarına yönelik 16 Eylül’e kadar sürecek olan futbol ve 10 yaş ve üzeri yaş grubuna yönelik bocce kursları veriliyor.