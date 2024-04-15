Tarım ve Orman Bakanlığından İstihdamı ve Kaliteyi Artıracak Proje: Çiftliklerde Yeni Dönem

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen proje, çiftliklerde yeni bir dönemi başlatacak. İşte detaylar:

Böcek Larvalarından Yem Üretimi: Alternatif Protein Kaynağı

Dünya genelinde artan nüfus ve iklim değişikliği gibi faktörlerle birlikte hayvansal üretim için gerekli yemlerin üretiminde alternatif yollar aranmaktadır. TAGEM tarafından geliştirilen projede, böcek larvalarından balık ve tavuk yemi üretimi sağlanarak protein içerikli yemler elde edilecektir.

Bakanlık Tarafından Hayata Geçirilen Proje

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan yemleri için böcek larvalarının kullanımı ile ilgili bir projeyi hayata geçirmiştir. "Alternatif Yem Hammadde Amacıyla Sürdürülebilir Siyah Asker Sineği Larva Üretim Modeli Projesi" kapsamında, tavuk ve balıkların beslenmesini sağlayacak yem hammaddesinin bir kısmı böcek larvalarından oluşacaktır.

Yeni İstihdam Alanları ve Çevresel Faydalar

Proje, Türkiye'de böcek larva üretim sektörünün oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak, elverişsiz araziler değerlendirilecek ve organik atıkların bertarafı sağlanacaktır. Ayrıca, su tüketimi nispeten düşük olacak ve organik atıkların dönüşümü ile organik gübre üretimi gerçekleştirilecektir. Proje aynı zamanda çevresel ve ekonomik devamlılığı destekleyecek, yeni istihdam alanları oluşturarak sürdürülebilir gıda güvenliğine katkı sunacaktır.

Bu proje, tarım sektöründe önemli bir adım olarak kabul edilmekte olup, çiftçilerin ve hayvancılık sektörünün verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilirlik sağlamayı hedeflemektedir.