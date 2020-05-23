Tefenni’de salgın mücadelesine katkı sağlayacak projeye destek



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında Ajansımıza başvuran Tefenni Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “Tarımda Hayat Var Projesi” destek almaya hak kazandı. Mevsimlik işçiler başta olmak üzere kırsalda yaşayan ve çalışanların sağlık koşullarının iyileştirilmesi için koruyucu tedbirlerin alınmasını hedefleyen projenin sözleşmesi BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Tefenni Kaymakamı Mustafa Caner Culukar tarafından imzalandı.

Proje ile Burdur’un Tefenni ilçesinde Çaylı, Karamusa, Beyköy, Seydiler ile Sazak köylerine gelen mevsimlik tarım işçileri ile çiftçilerden oluşan 400 kişinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve konakladıkları bölgede gerekli hijyen şartlarının sağlanması amaçlanıyor. COVİD-19 salgınının yayılımının önlenmesi için de koruyucu tedbirler alınacak proje kapsamında; konteyner ve su depoları kurulacak, kanalizasyon sistemi yapılacak, tüm işçilerin sağlık kontrolleri düzenli yapılacak. Ayrıca, dezenfeksiyon malzemesi temin edilerek Tefenni Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından her hafta mevsimlik işçilerin konaklayacağı konteynerlerin dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.