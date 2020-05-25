Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başındaki polis ve sağlık çalışanlarına baklava dağıttı.Vali Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.Mahrukatçılar Kavşağı'na giden Şıldak, bayram baklavasını buradaki görevlilere dağıttı.Şıldak'ın elinden baklava yiyen polis ve sağlık ekipleri memnuniyetini dile getirdi.Görevli personelin bayramını kutlayan Vali Şıldak ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç daha sonra Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini ve kent şehitliğini ziyaret etti.