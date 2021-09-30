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​TAŞIT KİRALAMA SEKTÖRÜNDE KALİTE YÜKSELECEK

​TAŞIT KİRALAMA SEKTÖRÜNDE KALİTE YÜKSELECEK
ANTALYA 0
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TAŞIT KİRALAMA SEKTÖRÜNDE KALİTE YÜKSELECEK
Taşıt kiralama sektörünün hizmet standartlarını yükseltecek “Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı”nın ikincisi ATSO’da yapıldı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda araç kiralama iş kolunda, araç kiralama danışmanı olarak çalışanların yeterliliklerini belirlemek, çalışanların bilgi, beceri, yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla düzenlenen “Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayı”nın ikincisinin ATSO’da gerçekleştirildiğini bildirdi.
HİZMET KALİTESİ ARTIRACAK
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, araç kiralama sektöründe hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Davut Çetin, “Araç kiralama sektörü iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya konan Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanacak olan ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir” dedi.
ÇALIŞANLARIN TAŞIMASI GEREKEN TEMEL KRİTERLER BELİRLENDİ
Söz konusu çalıştayın ikinci gününe katılarak sektörün sorunlarını dinleyen Başkan Davut Çetin, 46.Grup Meslek Komitesinin talebi ve ATSO’nun öncülüğünde gerçekleşen çalıştayla ilgili şunları söyledi: “Bugün burada sektörde çalışanların     taşıması gereken temel kriterler ve nitelikler belirlendi. Sektörde çalışanların mesleki yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde bu çalıştayın çıktıları kullanılacak. İnanıyorum ki; bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağının kalite ve kapasitesi artacaktır.”
Başkan Davut Çetin, Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 Ulusal Mesleki Yeterlilik çalışmasının sektörün görüşüne sunulacağını, gelen görüşlerle ulusal yeterliliğe son şeklinin verilip, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) onayına sunulacağını belirtti. Çetin, MYK’nın onayının tamamlanmasından ve yayınlanmasından sonra, ATSO MESEM’in Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi.
Çalıştaya kimler katıldı:
ATSO 46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi üyeleri; Sevgi Akça, Cafer Yüce, Niyazi Şahin, Ziya Özden Tezgel, Cevdet Başkan.
İlhan Yılmaz - TOKFED Tüm Otomobil Kiralama Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Ticaret Odası 26. Araç Kiralama Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi, TOKKDER Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi.
Çiğdem Koşan - AKKDER Araç Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı ve TOKFED Tüm Otomobil Kiralama Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
Tolga Özgül  -TOKKDER Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Genel Koordinatörü,
Aykut Adıgüzel - Otokoç Otomotiv Avis Budget Ege Bölge Müdürü.
Koray Kargın - Enterprise Akdeniz Bölge Müdürü.
Mert Dorkip - Enterprise Antalya Şube Müdürü.
Adnan Danışkan - ANKODER Ankara Oto Kiralamacılar Derneği Başkanı.
Ersoy Tekin-NEVAKDER Nevşehir Oto Kiralamacılar Derneği Başkanı.
Davut Sipahioğlu - Lets Araç Kiralama Yetkilisi. 
Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller - Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Dekan Vekili/Ölçme Değerlendirme Uzmanı
Tolga Cenk Türk - ATSO MESEM Müdürü.
 
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