Nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden, 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak, Antalya'da 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.

Çok çeşitli habitatlarda bulunabiliyor

"Kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabiliyor"

TRT, belgeselini çekiyor

Türkiye'de yaşayan, nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden karakulak, fotokapan yoluyla yapılan çalışmalar kapsamında, 2 yavru ve anne olmak üzere 3 bireyden oluşan aile olarak görüntülendi.'Ormanın hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait görüntüler, Antalya sınırlarında elde edildi. Kanaldan su içerken görüntülenen karakulak ailesi, ürkek haliyle dikkat çekti.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ülkede yaşayan yabani kedi türlerinden biri olan karakulaklar, ince yapılı ve çevik olarak biliniyor.Karakulaklar, çok çeşitli habitatlarda bulunabiliyor. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgeler, karakulakların habitatları olarak biliniyor.Karakulakların tavşan, küçük kemirgenler ve çeşitli kuş türlerini kapsayan geniş beslenme alışkanlığı olduğu da belirtilerek, şu bilgiler verildi:“Çoğunlukla kuşlar için yapılan yüksek ve atletik atlayışlarıyla bilinmelerine rağmen tüm bölgelerde memeliler besin diyetinin yarısını oluşturur. Bu büyüklükteki tüm kedi türleri düşünüldüğünde, kendi ağırlığının 2 ya da 3 katı ağırlığında avları avlayabilmesi bu kedi türünü eşsiz kılar. Arada evcil hayvanları da avlar. Ön bacaklara göre oldukça gelişmiş ve uzun arka bacaklarıyla mükemmel sıçrayışlar yapabilir."Karakulaklar, yılda bir defa yavru sahibi olabiliyor. Bu kediler göç etmiyor, yerel ve alan korumacı olarak kayıtlarda yer alıyor. Türkiye popülasyonu hakkında yeterince bilgi yok fakat ülkenin güney ve batı bölgelerinde yaşadığı biliniyor.Ayrıca DKMP Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TRT tarafından 2 yıl sürecek olan karakulak belgeseli çekimlerinin Burdur'da başladığı bilgisi verildi.