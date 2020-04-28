"Millet Kıraathanesi" Kepez ilçesinde açılacak

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olan "Millet Kıraathanesi Projesi" Kepez ilçesinde hayat bulacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Millet Kıraathanesi, Yeni Mahalle'deki 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisinde oluşturulacak.

İlçenin merkezinde yer alan meydandaki 180 metrekarelik bina, millet kıraathanesine dönüştürülecek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kıraathanenin iç düzenleme çalışmasına başlandı. Özellikle öğrencilere hizmet verecek olan kıraathanede çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlar olacak.

Millet Kıraathanesi'nde bilgisayar, internet, günlük ulusal gazeteler, mini kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler de halkın kullanımına ücretsiz olarak sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Millet Kıraathanesi ile özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını ve sosyalleşmelerini amaçladıklarını belirtti.

Millet Kıraathanesi'nin, aynı zamanda gençleri, sokağın kötü alışkanlıklarından koruyacak bir proje de olacağını vurgulayan Tütüncü. "Çocuklarımız, sağlıklı ve nezih bir ortamda ikramlarımız eşliğinde derslerini çalışabilecek ya da kitap veya günlük gazeteleri okuyabilecekler. Sadece gençlerimiz değil, hemşehrilerimiz de kıraathane kültürünü yaşayacağı bir ortamda hem çayını, kahvesini içecek hem de kitabını ve günlük gazetesini okuyabilecek." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, kıraathaneyi, koronavirüsle ilgili kısıtlamalar kalktıktan sonra hizmete açacaklarını kaydetti.







