ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi maske üretimine aralıksız devam ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, halkın maske talebini karşılamak adına Antalya Valiliği seferberliğe geçti.

Kumaşı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Organize ve Sanayi Bölge yönetimi tarafından temin edilen maskelerin 440 bini, Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Teknik Liselerde üretildi.

Bu maskelerden 262 bin 273'ü merkez ilçelerde, geriye kalan 112 bin 727'si ise diğer ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün stokunda bulunan 65 bin maske de vatandaşlara ulaştırılacak.

Ayrıca bu süreçte, 3 milyon 605 bin maske de eczaneler vasıtasıyla dağıtılacak. Bugüne kadar bu maskelerden 2 milyon 605 bini vatandaşlara ulaştırılırken,1 milyonun ise eczanelerde vatandaşlara dağıtımı devam ediyor.



