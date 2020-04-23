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Küçük yüreklerden 23 Nisan coşkulu "Evde kal" çağrısı

Küçük yüreklerden 23 Nisan coşkulu "Evde kal" çağrısı
ANTALYA
G.Tarihi: 23.04.2020 11:47
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Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul bahçelerinde ve tören alanlarında kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, "evde kal" çağrılarıyla balkonlara taşındı. Konyaaltı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Azra Özden de yazılarla "Evde Kal" mesajı verdiği balkonunu balonlar ve Türk bayraklarıyla süsleyerek 23 Nisan'ı kutladı.
 
Küçük yüreklerden 23 Nisan coşkulu "Evde kal" çağrısı
- Antalya'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla okul bahçelerinde ve tören alanlarında kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu evlere taşındı
- Evlerini yaptıkları resimler ve Türk bayraklarıyla donatıp dans gösterileri sunan, yazdıkları şiirleri okuyan çocuklar, salgın nedeniyle yetişkinlere de evde kalmalarını tavsiye etti
- Üçüzler Hasan, Minel ve Mina Elcin, Türk bayrakları önünde koreografisi kendilerine ait dansla apartman sakinlerinin beğenisini kazandı

 Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul bahçelerinde ve tören alanlarında kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, "evde kal" çağrılarıyla balkonlara taşındı. 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için kentteki birçok evin balkonu Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. 
Kovid-19 salgını nedeniyle okul bahçelerinde ve tören alanlarında gerçekleştirilemeyen etkinlikler, çocukların yaratıcı düşünceleriyle evlerde şenliğe dönüştü.
Rengarenk görüntülerin yansıdığı evlerden çocukların söylediği marş ve şiirler yankılandı. Çocuklar, evde de olsa mutluluğu hem yaşadı hem de yaşattı. Küçük yüreklerden yetişkinlere gelen en anlamlı mesaj ise "evde kal" çağrısı oldu.
- Üçüzlerden dans gösterisi
Duraliler Mahallesi'nde yaşayan üçüzler Hasan, Minel ve Mina Elcin, Türk bayrakları önünde koreografisi kendilerine ait dansla apartman sakinlerinin beğenisini kazandı. Evlerinin balkonundan marşlar da söyleyen üçüzler, sadece kendilerini değil, izleyenleri de mutlu etti. Elcin kardeşler, "Evde kalın, sağlıklı olun" mesajı verdi.
Konyaaltı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Aras Yiğit Kişi, 5 yaşındaki kardeşi Hazar Alp ile odalarının camını süsleyerek bayramı kutladı. 
Karton ve kağıtlarla pencerelerine "100. Yıl" yazan Kişi kardeşler, 23 Nisan şarkıları söyledi. Kişi kardeşler de "Evde hayat var" diyerek tedbirlere uyulmasını istedi.
İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Yiğit Bolat da Türk bayrakları ve yaptığı resimlerle süslediği odasında kendi yazdığı "23 Nisan" şiirini coşkuyla okudu. Öğrencisinin performansının yer aldığı videoyu izleyen sınıf öğretmeni, Bolat'ı yazdığı şiirden dolayı kutladı.
Bolat, "Kendisine ve çevresine zarar vermek istemeyen evde kalır. Tedbirlere uyalım, sağlıklı olalım." uyarısında bulundu. 
- Balkonlar rengarenk oldu
Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Behiye ve Yılmaz Işık çiftinin 4 yaşındaki çocukları Gülnaz Elif de evlerinin balkonlarını Türk bayrakları ve kırmızı beyaz renkteki balonlarla adeta şenlik alanına çevirdi.
Gülnaz Elif Işık, evinin balkonunda ezberlediği şiiri okudu. Anne Işık, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılının ve 23 Nisan'ın sönük geçmemesi için evlerini bayrama özel süslediklerini, coşkuyu balkona taşıdıklarını söyledi. 
- Çocuklardan kırmızı beyazlı kutlama
Konyaaltı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Azra Özden de yazılarla "Evde Kal" mesajı verdiği balkonunu balonlar ve Türk bayraklarıyla süsleyerek 23 Nisan'ı kutladı. 
8 yaşındaki Doruk Aksay ve 5 yaşındaki kardeşi Yağmur Aksay da odalarına onlarca Türk bayrağı asarak bayram coşkusu yaşadı. Kırmızı beyaz kıyafet giyinen kardeşler, marşlar söyledi, şiirler okudu. 
Doruk Aksoy, evlerini okul bahçesindeki gibi rengarenk yapmaya çalıştıklarını belirterek, "23 Nisan'a anne ve babamızın yardımıyla günlerdir hazırlanıyoruz. Çok mutluyuz. Bayram sevincini evde de olsa yaşıyoruz." dedi.






 
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