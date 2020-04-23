Antalya'da üç Kur'an kursu öğreticisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusundan mahrum kalmamaları için palyaçolu sürpriz bir etkinliğe öncü oldu. Sokakta palyaçoların müzik eşliğinde gösteri yaptığını fark eden çocuklar, hemen balkonlara koştu. Keyifli dakikalar geçiren çocuklar ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okundu.Evde kalan çocuklar, bayram coşkusunu palyaçolu sürpriz etkinlikle yaşadıAntalya'da üç Kur'an kursu öğreticisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusundan mahrum kalmamaları için palyaçolu sürpriz etkinliğe öncü oldu.Kepez İlçe Müftülüğü Erenler 4-6 yaş Kur'an Kursu öğreticileri, salgın nedeniyle çocukların kursa gelememesi üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için harekete geçti.Kursu çocukların fotoğrafları, bayrak ve balonlarla süsleyen öğretmenler, vakitlerini evde geçiren çocuklara palyaçolu sürpriz yapmaya karar verdi.Sokakta palyaçoların müzik eşliğinde gösteri yaptığını fark eden çocuklar, hemen balkonlara koştu. Keyifli dakikalar geçiren çocuklar ve ailelerinin mutluluğu gözlerinden okundu.- Çocukların heyecanına ortak oldularKur'an Kursu öğreticisi Nuray Kaplan, AA muhabirine, 63 öğrencinin kursa geldiğini ancak salgın nedeniyle kursta da eğitime ara verildiğini söyledi.Çocukların kursa gelememesi üzerine öğretmen arkadaşlarıyla sürpriz yapmaya karar verdiklerini anlatan Kaplan, "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı olduğu için milli ve manevi değerlere bağlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın böyle güzel bir günü evde oturarak geçirmemeleri için bizler bu güzel bayramı çocuklarımızın evlerine getirdik." dedi.Çocukların da heyecanla balkonlarını süslediklerini, kendilerine fotoğraf attıklarını belirten Kaplan, sadece çocukların heyecanına ortak olmak istediklerini dile getirdi."Çocuklar sadece balkonlarını süslemekle kalmasın" düşüncesiyle sürprizi hayata geçirdiklerini ifade eden Kaplan, "Hem öğrencilerimiz hem de mahalledeki diğer çocuklar palyaçoyu görünce çok heyecanlandı. Çocuklar kadar aileleri de mutlu oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla iyi ki böyle bir etkinlik düzenledik, bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum." diye konuştu.Velilerden Fikriye Sapancı da sürprizin çocuklarına moral olduğunu, eğlendirdiğini kaydetti.Çocuklardan Elanur Demir de hiç beklemedikleri bir anda yapılan sürprizin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, şaşkınlıklarının palyaçolarla mutluluğa döndüğünü ifade etti.