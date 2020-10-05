GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

HALKBANK’TAN ANTALYA OSB’YE ÖNEMLİ ZİYARET

HALKBANK’TAN ANTALYA OSB’YE ÖNEMLİ ZİYARET
ANTALYA
38 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
-ANTALYA OSB, HALKBANK BAŞKANINI MİSAFİR ETTİ
-HALKBANK’TAN ANTALYA OSB’YE ÖNEMLİ ZİYARET
 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Yönetim Kurulu, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’i misafir ederek Antalya OSB’nin genel yapısı, sürdürülen projeler, sanayicilerin finansmana erişimi ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili istişarelerde bulundu.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’i misafir etti. Halkbank Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, Antalya OSB Başkanı Vekili Hasanali Gönen ile birlikte Bölge Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Antalya OSB’nin genel yapısı, sürdürülen projeler, sanayicilerin finansmana erişimi ve yaşadıkları sorunlar konuşuldu.
KAMU BANKALARINA TEŞEKKÜR
Kamu bankalarının pandeminin ilk döneminde sağlık kuruluşları kadar büyük bir özveri ile çalıştıklarını ve özel sektöre büyük destek sağladıklarını belirten Başkan Bahar, başta Halkbank olmak üzere tüm kamu bankası çalışanlarına teşekkür etti. Kredi Garanti Fonu Destekli İşletme Kredilerinin doğru bir uygulama olduğunu ancak ödemesiz dönem ve vade süresinin mevcut şartlar nedeniyle revize edilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Antalya pandemiden en çok etkilenen yerlerin başında geliyor. Bu nedenle Antalya’ya terzi işi çözümler sunulmalıdır. KGF destekli işletme kredilerinin 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli olacak şekilde revize edilmesi, özel sektöre ilk aşamada sağlanabilecek en önemli desteklerden biridir” dedi.
EKSPERTİZ SORUNU
Ekspertiz raporlarının sanayicinin finansmana erişimine engel olduğunu da belirten Başkan Bahar, “Kişilerle, kurumlarla hiç bir problemimiz yok fakat sistem hatalı ve inove edilmeli. Nasıl bir taşınmaza ekspertiz yapıldığında, bayındırlık fiyatları esas alınıyor ise Bölgemizdeki bir fabrikaya da ekspertiz yapılırken Müteşebbis Heyetimizden geçmiş ve Sanayi Bakanlığı’mızın onayladığı arsa metrekare fiyatları baz alınmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablo öz kaynaklarımızı değersizleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Makinesi, arsası, binasıyla 60 milyon lira değerindeki bir fabrika için eğer sanayicinin kendisi SPK'ya bağlı bir eksper çağırırsa 40 milyon liraya değerlenirken, bir finans kurumu eksper çağırırsa aynı fabrika 25 milyon liraya değerleniyor. Özkaynaklarımızı değersizleştiren bu sistem aslında ülkemizi değersizleştirmektedir ve bir an önce inove edilmelidir” ifadelerini kullandı.
ÖZVERİ DEVAM EDİYOR
Ziyaretten ve kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, kamu bankalarının pandemi sürecinde üstlendiği kritik rolün sanayiciler tarafından görülüp takdir edilmesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirtti. Pandeminin ilk döneminde gerçekten sağlık çalışanları kadar büyük bir özveri ile çalıştıklarını, halen de aynı özveri ile hareket edildiğini aktaran Özdil, Başkan Ali Bahar nezdinde tüm sanayicilere teşekkürlerini iletti. 
 
 
Ali-Bahar-Recep-S-leyman-zdilHalkbank-Antalya-OSB-ziyaret
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ehliyetlerde ve çipli kimliklerde yeni dönem başladı
Bakan Koca'dan yeni açıklama test ve vaka oranlarını açıkladı
Uzmanlar uyardı! çok hile yapılanlar arasında
PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR
ISPARTA M.O.U KUAFÖR HİZMETE AÇILDI İŞTE UZMAN ELLER!
ISPARTA'DA HARMANÖREN’Lİ GENÇ KAYAKÇILARIN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!
​MEB'den liseler için yüz yüze eğitim genelgesi
Isparta TEKNOFEST Türkiye Birincilerini Ödüllendirdi
Isparta'da Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri Devam Ediyor
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Isparta'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı İçin İlk Adım Atıldı
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı
Artık e-Devlet'ten yapılacak
Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!
​İslamköy Modern Kooperatif Binasına Kavuşuyor
Isparta'da gasp olayı şüphelisi yakalandı
TEKNOFEST 2020'de Isparta Rüzgarı Esti...
Günün haberleri: 500 milyarlık dev paket! Milyonları ilgilendiriyor
Karada balık Gözde Balık'tan alınır
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!Isparta'da maske kampanyası! paket maskeler burada çok ucuz!29 Eylül 2020
Son dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladıSon dakika haber: Toplu taşımada yeni dönem başladı30 Eylül 2020
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarıIsparta için çok önemli meteorolojik uyarı29 Eylül 2020
Artık e-Devlet'ten yapılacakArtık e-Devlet'ten yapılacak29 Eylül 2020
Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...Isparta'da bu bölgede 14 gün süreyle giriş çıkışlar...29 Eylül 2020
Isparta'da ucuz maskeler via'da Isparta'da ucuz maskeler via'da 29 Eylül 2020
2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu2028'e kadar vergi alınmayacak! teklif Meclis'e sunuldu01 Ekim 2020
Isparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı YapıldıIsparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı29 Eylül 2020
Bakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağıBakan Kurum açıkladı Salda Gölü'nde yüzme yasağı01 Ekim 2020
Isparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi YürütülüyorIsparta Genelinde 82 KÖYDES Projesi Yürütülüyor30 Eylül 2020
Isparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları AlınıyorIsparta'da Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanları Alınıyor30 Eylül 2020
Isparta'da don önleyici pervaneler...Isparta'da don önleyici pervaneler...30 Eylül 2020
Isparta'da ULV dezenfekte cihazı uygun fiyatlarda via'daIsparta'da ULV dezenfekte cihazı uygun fiyatlarda via'da30 Eylül 2020
Dikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimlerDikkat! Isparta il merkezinde habersiz denetimler01 Ekim 2020
BAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ ONURLANDIRDIBAŞKAN VELİ GÖK ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ KAHRAMAN İTFAİYECİLERİ ONURLANDIRDI30 Eylül 2020
Haber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecekHaber: Bakanlıktan 81 ile son dakika genelgesi: 1 Aralık'a kadar ertelenecek02 Ekim 2020
Bilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı TamamlandıBilinçli Enerji Tüketimi Teknik Destek Programı Tamamlandı01 Ekim 2020
CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Azerbaycan'a destek açıklamasında bulundu 01 Ekim 2020
2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi2020 Sezonu “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Tamamlanan Üyelere Belgeleri Verildi01 Ekim 2020
Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!Isparta'da beyaz ve kırmızı et Türker Kasap'tan alınır!02 Ekim 2020