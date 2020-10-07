“KOBİ’lerde Yapay Zeka Farkındalık İnisiyatifi” Toplantısı GerçekleştirildiGenel Sekreterimiz Volkan Güler ve Ajans personelimiz Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen “KOBİ’lerde Yapay Zeka Farkındalık İnisiyatifi” çalışmasına katılım sağladı. Toplantıda KOBİ’lerin ‘yapay zeka’ uygulama ve çözümlerinden yararlanarak uluslararası rekabet güçlerini ve pazarlama kapasitelerini optimum düzeye çıkarabilmesi için geliştirilebilecek projeler ele alındı. Ayrıca paylaşım ekonomisinden hareketle Batı Akdeniz Bölgesinde “lab-sharing” platformunun kurulması ve kaynak verimliliği esaslarına uygun yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.Antalya OSB Başkanı Ali BAHAR'ın başkanlık ettiği toplantıya Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail YÜKSEK, Antalya iş insanları dernekleri BAKSİFED ve ANTGİAD başkanları ile Antalya OSB Teknopark yetkilileri katılım sağladı.