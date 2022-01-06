isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Haber: SANAYİCİNİN ACİL İHTİYACI FİNANSMANA ERİŞİM

Haber: SANAYİCİNİN ACİL İHTİYACI FİNANSMANA ERİŞİM
ANTALYA
G.Tarihi: 06.01.2022 17:32
43 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
-SANAYİCİNİN ACİL İHTİYACI FİNANSMANA ERİŞİM
-ÜRETİMDE DEVAMLILIK İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ ŞART
-BAŞKAN BAHAR’DAN KRİTİK UYARI; ÜRETİM DÜŞECEK
 
Üretim maliyetlerindeki fahiş artışların sanayicinin finansman ihtiyacında çarpan etkisi yarattığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, firmalara gereken desteğin verilmemesi halinde üretimi düşürmek zorunda kalacaklarını, istihdam ve ihracatın bu düşüşten aynı oranda etkileneceğini, enflasyonun ise katlanarak artacağını söyledi.
 
Global ölçekte artan maliyetlerin Türk sanayicisinin omuzlarındaki yükü taşınamaz boyutlara ulaştırdığını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, üretimi kolaylaştıracak adımların ivedilikle atılmaması halinde, sanayicinin üretimini azaltmak dışında başka bir alternatifinin kalmayacağını söyledi. Üretimin azalmasının istihdam ve ihracatta düşüşe, enflasyonda artışa neden olacağını aktaran Bahar, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için sanayi sicil belgesi olan firmalara Kredi Garanti Fonu desteği ile finansmana erişim imkanı sunulmasını talep etti.
MALİYETTE FAHİŞ ARTIŞ
Üretim maliyetlerinde fahiş artışlar yaşandığına vurgu yapan Başkan Bahar, “Başta emtia fiyatları olmak üzere hammadde, enerji ve lojistik maliyetlerinin aşırı yükselmesi ve ayrıca vadelerin kısalması, daha önceleri 100 TL’ye mal olan 10 birim üretimin, şu an 400 TL’ye üretilebilmesine yol açmıştır. Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç duyduğu finansman da 4 kat artmıştır. Vadelerin azalması bu rakamın daha da artmasına yol açmaktadır” dedi.
İLK REFLEKS ÜRETİMİ AZALTMAK
Maliyetlerin bu denli arttığı bir ortamda üretimin sürdürülebilirliğinden söz edilemeyeceğini ifade eden Bahar, “Böyle bir durumda sanayicinin ilk refleksi üretimi düşürmek olacaktır. Üretim düşer ise arz düşer, arz düşerse enflasyon yükselir. Enflasyon yükselirse alım gücü daha da azalacağı için üretim de aynı oranda azalacak ve ekonomimiz, girdap benzeri bir sarmala kapılacaktır. Üretimin bu denli zorlaştığı bir ortam kıtlığa, paranız olsa dahi alacak ürün bulamamanıza neden olabilir” uyarısında bulundu.
FİNANSMAN DESTEĞİ
Bu sarmaldan kurutulmak için finansmana erişim imkanlarının ivedilikle devreye alınması gerektiğini belirten Bahar, “Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu bankaları nezdinde atacağı adımlar ile bu sarmalın oluşmadan yok olmasını sağlayabilir. Sanayi sicil belgesi olan firmalara ivedi bir biçimde yeni bir Kredi Garanti Fonu destekli kredi açıklanması gerekmektedir. Bankaların ve hatta şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve artırılması elzemdir. Yaklaşık 3 aydır, hemen her platformda bu uyarıları yapıyor, sahanın durumunu Devletimize aktarmaya çalışıyoruz. Finansman ihtiyacı sanayicilerin ortak sorunudur, üretimin sürdürülebilmesi için sahadan yükselen bu sese kulak verilmelidir” şeklinde konuştu.
 
Ali-BaharAntalya-OSB
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Detaylar belli oldu her şehre ayrı fatura
Haber: Bakan Koca: ''Mecbur Kalmadıkça...' diye uyardı!
Haber: BTK Düğmeye bastı GSM sorunların çözümü için tarih verdi
Haber: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! isteyen avans çekebilecek!
Stokçulara kötü haber!
ISPARTA'DA TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!
Haber: Isparta'daki hırsızlık olayı faillerinin kimlikleri tespit edildi
Isparta'da en iyi elektrikli süpürge tamiri Süpürge Dünyası'nda yapılıyor
HABER: ISPARTA BURDUR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem
ISPARTA'DA HERGÜN TAZE BALIK KAYA BALIK'TA
Isparta'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun
Isparta Emniyeti tam kadro sahada!
Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon
Isparta'da narkotik operasyon
HABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİK
ISPARTA'DE DEV OPERASYON!
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayında
Isparta'da hayvana eziyet olayı...
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ BAŞLADI
Haber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildi
ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Şırınga dönemi bitti: Aşıda şırınga yerine bant dönemi
Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele devam ediyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı02 Ocak 2022
Davraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsunDavraz Prefabrik ile yeni yılda ev hayaliniz gerçek olsun01 Ocak 2022
HABER: ISPARTA BURDUR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARIHABER: ISPARTA BURDUR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI03 Ocak 2022
EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!31 Aralık 2021
ISPARTA'DA TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!ISPARTA'DA TEKNOLOJİ GÜCÜNÜZÜ ARTIRACAK KAMPANYA!04 Ocak 2022
Isparta Emniyeti tam kadro sahada!Isparta Emniyeti tam kadro sahada!01 Ocak 2022
ISPARTA'DA HERGÜN TAZE BALIK KAYA BALIK'TAISPARTA'DA HERGÜN TAZE BALIK KAYA BALIK'TA02 Ocak 2022
Haber: Isparta'daki hırsızlık olayı faillerinin kimlikleri tespit edildiHaber: Isparta'daki hırsızlık olayı faillerinin kimlikleri tespit edildi04 Ocak 2022
Isparta'da en iyi elektrikli süpürge tamiri Süpürge Dünyası'nda yapılıyorIsparta'da en iyi elektrikli süpürge tamiri Süpürge Dünyası'nda yapılıyor03 Ocak 2022
Isparta Haber: Gıda İşletmelerinde Yılbaşı Denetimleri ArtırıldıIsparta Haber: Gıda İşletmelerinde Yılbaşı Denetimleri Artırıldı31 Aralık 2021
Isparta'da narkotik operasyonIsparta'da narkotik operasyon31 Aralık 2021
Haber: ​ITSO Başkanı Tutar’dan Yeni Yıl MesajıHaber: ​ITSO Başkanı Tutar’dan Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2021
Stokçulara kötü haber!Stokçulara kötü haber!06 Ocak 2022
Isparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni DönemIsparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem03 Ocak 2022
Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyonIsparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon31 Aralık 2021
ISPARTA HABER: ​DEVLETİN SICAK YÜZÜISPARTA HABER: ​DEVLETİN SICAK YÜZÜ01 Ocak 2022
“Hayallerinizden Vazgeçmeyin”“Hayallerinizden Vazgeçmeyin”31 Aralık 2021
Yeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyorYeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyor31 Aralık 2021
​Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikâyeler anlatıyor​Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikâyeler anlatıyor05 Ocak 2022
​Isparta’nın demiryolu ile ‘Limana’ erişiminin şart olduğunu gösteren veriler​Isparta’nın demiryolu ile ‘Limana’ erişiminin şart olduğunu gösteren veriler03 Ocak 2022