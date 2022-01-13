Akaryakıt ürünlerine peş peşe gelen zamlara karşın, karlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde. EPDK kararıyla 2005 yılından itibaren akaryakıt ürünlerinden litre başına 1 lira kazanan istasyon sahipleri, “Mazot 5 lirayken 1 lira kazanıyorduk, şimdi 14 lira oldu yine 1 lira kazanıyoruz. Kar oranı yüzde 20’den yüzde 9’a düştü. Buna karşın maliyetlerde korkunç bir artış var. Son dönemde elektriğe yüzde 200 zam geldi, personel maliyetleri yüzde 45-50 arttı, tüm girdilerde artış yaşanırken, bizim karlılık pul olmuş durumda. Akaryakıta iki zam daha gelirse tüm Türkiye genelinde istasyonlar birer birer kapanmaya başlar, vatandaş ve üreticiler benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşar” uyarısında bulundu. İstasyon sahipleri, karlılıkların mutlaka yüzde bazında belirlenmesi ve günün koşullarında bu oranın en az yüzde 20 olması gerektiğinin altını çizdi.Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO 14. Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) Komitesi ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dinledi.Toplantı sonrası konuyla ilgili bir açıklama yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Akaryakıt sektörünün temel sorunu kar marjı. 2005 yılında alınan bir kararla akaryakıt sektöründe kar marjı 1 lira olarak sabit tutulmuş. EPDK tarafından belirlenmiş sabit bir rakam. Bu rakam akaryakıta gelen zamlara rağmen hiçbir şekilde değişiklik göstermiyor, artmıyor. Dolayısıyla mazot 5 lirayken de karlılıkları 1 lira, mazot şu anda 14 lira olmuş, kar gene 1 lira. 2005’ten beri bu böyle. Mazot 5 lirayken kar marjı yüzde 20 iken, şu anda mazot 14 lira kar marjı yüzde 9’a düşmüş. Karlar erirken, maliyetler katlanarak artmış durumda. Sektör temsilcileri 2005 yılından bu yana devam eden uygulamanın değişmesini, enflasyon oranında artan yüzde olarak bir kar marjına sabitlenmesini talep ediyor” dedi.Türkiye’de 14 bin civarında akaryakıt istasyonu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam yarattığını belirten Davut Çetin, “Akaryakıt sektörü her gelen zamda erimiştir, karlılığı bitmiştir. Arkadaşların ifadesine göre şu anda sektör batıyor. İki kere daha zam gelsin istasyonların kapanmaya başlayacağı belirtiliyor” diye konuştu. Davut Çetin, sektör temsilcilerinin artan zamlar nedeniyle tüm Türkiye’de, özellikle hafta sonları trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşandığını söylediğini de kaydetti.