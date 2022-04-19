“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” Antalyalı Gençlerle Buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla düzenlenen ve 16-17 Nisan tarihlerinde Anfaş Fuar Merkezinde Antalyalı gençlerle buluşan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" yoğun bir ilgi gördü."Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin Gaziantep ve Konya’dan sonra 3. durağı olan Antalya’da, hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen yaklaşık 30 bin genci bilgilendirdi.Gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık ve spor gibi her alanda verilen destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek hedefiyle TEKNOKENT, KOSGEB ve Kırsal Kalkınma Projesinden yararlanan girişimcilerle gerçekleştirilen panellerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetler, SOLOTÜRK pilotları ile söyleşi, konser ve gösterilerin de yer aldığı etkinliklerde gençler hem bilgilendi, hem de hoşça vakit geçirdi."Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Antalya’nın ardından 23-24 Nisan tarihlerinde Adana; Mayıs ayında Kayseri ve Samsun illerinde gençlerle buluşacak.