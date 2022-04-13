ATSO'NUN ÇABASI SONUÇ VERDİ



Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısı artıyor.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısının 2019 yılında 2.473 iken, 2021 yılında bu sayının 16.123'e yükseldiğini bildirdi. E-ticaret alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç vermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çetin, hedeflerinin işletmelerin e-ticaret pazarında gelişmesi yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak olduğunu söyledi.



ANTALYA'DA KİŞİ BAŞI E-TİCARET HARCAMASI 3.117 TL



Davut Çetin'in konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

"Ticaret Bakanlığı e-ticaret verilerine göre ülkemizde e-ticaret hacmi 2021 yılında %69 artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Elektronik ticaret hacminin %37'si İstanbul, %9'u Ankara, %6'sı İzmir talepli gerçekleşmiş, üç büyük ili %3,6 oranıyla Bursa ve Antalya izlemiştir. 2021 yılında illere göre kişi başı e-ticaret harcaması İstanbul'da 6.324 TL, Ankara'da 3.795 TL ve İzmir'de 3.400 TL, Kocaeli'de 3.141 TL, Antalya'da 3.117 TL olarak gerçekleşmiştir.



ANTALYA'DA E-TİCARET YAPAN İŞLETME SAYISI 16.123



Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısı 2019 yılında 2.473 iken bu sayı 2020 yılında 9.452'ye, 2021 yılında 16.123'e yükselmiş, bu sayıyla Antalya dördüncü sıradaki konumunu korumuştur. Yükselen bir pazar ve ticaret alanı olan e-ticaret alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB ve diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç verdiğini, işletmelerimizin bu alanda da başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum.



HEDEF MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Bununla birlikte pazaryeri komisyonlarının ve yüksek lojistik maliyetlerinin yerel işletmelerimiz açısından rekabet ve karlılık sorunu yarattığını da biliyoruz. Bunun için de hedefimiz işletmelerimizin e-ticaret pazarında gelişmesi yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak, ayrıca bölge ve il düzeyinde akıllı ve çevreci lojistik altyapıyı geliştirerek yerel işletmelerin maliyetlerini düşürmek ve rekabet güçlerini artırmaktır."



