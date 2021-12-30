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Haber: ATSO Başkanı Davut Çetin’in yeni yıl mesajı

Haber: ATSO Başkanı Davut Çetin’in yeni yıl mesajı
ANTALYA
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ATSO Başkanı Davut Çetin’in yeni yıl mesajı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yayımladığı yeni yıl mesajında 2022’nin tüm dünyaya huzur, barış ve bereket getirmesini diledi.
ATSO’nun 2021 yılında kent ekonomisine değer katan çok sayıda çalışmaya imza attığını belirten Başkan Davut Çetin mesajında şunları kaydetti:
“2022’ye tüm sektörlerde çarkların daha hızlı döneceği bir yıl ümidiyle giriyoruz.  Her yeni yıl beraberinde yeni umutlarla, beklentilerle gelmektedir. 2022 yılının da bizi geleceğe güçlü şekilde taşıyacak başarılı adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olmasını diliyorum.
Geride bıraktığımız 2021 yılında ATSO olarak Antalya'ya ve üyelerimize katkı sağlamaya gayret ettik, sektörlerimize destek olacak birçok çalışmaya imza attık.
Covid-19 pandemisi, şüphesiz ki en ağır ekonomik hasarı Antalya’ya vermiştir. Bu süreçte ATSO olarak biz de yoğun bir mesai yürüttük, sektörlerden gelen talep ve önerileri bakanlara, milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik, bunların takipçisi olduk. İş dünyasına nefes aldıran çok sayıda düzenleme meslek komitelerimizden başlayan süreçlerin neticelenmesi ile hayata geçti. Üyelerimizin finansman ihtiyacı için, bankalarla anlaşmalar imzaladık. Bu süreçte yönetim, meclis ve komite üyelerimizle, üyelerimizi ziyaret ederek sorunları dinlendik, bunları raporlar haline getirip ilgili kurumlara taşıdık. İlçelerimizde bulunan üyelerimizin yanında olduk, Kemer’e değer katacak bir eğitim ve kültür merkezi inşasına Kemer Belediyemiz ile birlikte başladık. Nisan 2022’de hizmete açmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte diğer ilçelerimize de değer katan yatırımlarımız olacak. ATSO İnovasyon Merkezimizde girişimci fikirlere destek verdik, üyelerimize verdiğimiz dijitalleşme, e-ticaret, e-ihracat konularındaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yenilerini ekledik. Odamız bünyesinde Facebook “Antalya İstasyon”u açtık. Türkiye çapında düzenlediğimiz ATSO Devlet Destekleri Zirvesi büyük ilgi gördü. ATSO KÖK Ödülleri kapsamında bu yıl Aksu Uçak Lisemiz’e bir hangar yaptırdık ve teknik eğitimin hizmetine sunduk. Piyaz, kabak tatlısından sonra, geleneksel serpme börek, turunç ve bergamut reçeli kabuğu reçellerimiz için de coğrafi işaret tescil belgesi aldık. ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri gelenekselleşti ve tarımda İnovasyon’un Markası haline geldi. Sektörel tecrübelerimizi başka kentlerle, ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Antalya’nın seracılık alanındaki deneyimini; Şırnak, Samsun ve Türkmenistan’a taşıdık. Kenti güzelleştirmek ve kent estetiğine katkı sunmak adına Mural uygulamaları kentimiz ile tanıştırdık ve 5 binanın dış cephesini sanat eserine dönüştürdük. Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediyemiz de yeni Mural projeleri ile kentimize estetik değer katacak. ATSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni açtık. Üyelerimiz ve çalışanlarının okulu ATSO Akademi’den 60 bin kişi yararlandı. ATSO Vakfı bünyesindeki Antalya Kültür Sanat, sergileri, söyleşileri, eğitimleriyle kültürel ve sanatsal çekim merkezlerinden birisi oldu.
Antalya’yı yeşil ekonomi ve çevreci dönüşümde örnek bir kent yapmak için kolları sıvadık. Büyükşehir Belediyemiz, meslek odaları ve üniversitelerimizin işbirliğiyle Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu çalışmalarına başladık. En önemli projelerimizden biri olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını taçlandıracak eser için düzenlediğimiz Fikir Yarışması 7’den 70’e büyük katılıma sahne oldu. Seçici kurul ilk 10 projeyi belirledi. Önümüzdeki günlerde büyük bir çalıştayla kentimize kazandırmak istediğimiz projeyi belirleyeceğiz.
Geride bıraktığımız yılda bizi en çok üzen konu ise hiç kuşkusuz Manavgat yangınıydı. ATSO olarak “Yangının İzlerini Birlikte Siliyoruz” Kampanyası düzenledik. Oda ve borsalarımızın da büyük desteğiyle vatandaşlarımız için; beyaz eşya, halı, kilim, züccaciye, ev tekstilinden oluşan toplam 13 TIR malzeme topladık ve onlara ulaştırdık. Allah milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın.
Bu duygu ve düşüncelerle, 2022’nin tüm dünyada barışın, mutluluk, huzur ve bereketin hâkim olduğu, ülkemizin de her alanda güçlü ve başarılı adımlarla yol aldığı bir yıl olmasını diliyorum.”
 
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