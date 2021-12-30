ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman SERT’ten yeni yıl mesajı



Antalya Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı.

Başkan Sert mesajında, “yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için daha çok çalışıp kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirmek, en önemli hedefimiz olacaktır. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam ettiği, pandeminin etkisinden sıyrılmış daha sağlıklı ve ekonomik anlamda da daha başarılı bir yıl diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının başta ülkemize ve tüm insanlığa birliktelik, sağlık getirmesini temenni eder, barış ve sevginin hüküm sürdüğü mutlu bir yıl olmasını dilerim. “ dedi.



Saygılarımla,

Serkan SARIDAŞ

ANTGİAD Genel Sekreteri