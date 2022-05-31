NİLGÜN USTA ÇİĞKÖFTELERİ ŞİMDİ ANTALYA DÖŞEMEALTIN'DA

Nilgün Usta Adıyaman çiğköflerinin lezzet yolculuğu hızla devam ediyor. Efsane lezzeti ve fiyat uygunluğu ile Nilgün Usta'nın ürettiği çiğköfteler, kulaktan kulağa yayılıp şehirlere ve ilçelere geliyor.

Isparta, Antalya, Burdur, Afyon,Denizli ve Türkiye Genelinde birçok ilde şubesi bulunan Nilgün Usta lezzetini en son Antalya Döşemealtı'na taşıyarak lezzet yolculuğuna devam ediyor,herkes yesin diye lezzetini il il,ilçe ilçe taşıyor.

Çiğköfte'nin parlayan yıldızı Nilgün Usta Adıyaman Çiğköfteleri şimdi '' Herkes Yesin Diye Döşemealtın'dayız'' sloganıyla yeni şubesini Antalya'da Bahçeyaka mahallesi Atatürk caddesi No: 436 Döşemealtı'na açtı.

Açılışa öze kampanyalar düzenleyen Nilgün Usta Adıyaman Çiğköfteleri Döşemealtı şubesinde; Dürüm çiğköfte, Porsiyon çiğköfte ve kilo ile çiğköfte satılmaktadır.



Döşamealtı telefon numarsı: 0 507 077 36 16

BAYİLİKLER VERİLECEK!

Kendine has özel lezzetiyle Nilgün Usta Adıyaman Çiğköftecisi üretim merkezi Antalya olup diğer illere ve ilçelere şube açmak isteyenlere ücretsiz bayilikler verilecektir.

Bayilik içinTelefon:

















