-ANTALYA’NIN VE ANTALYA OSB’NİN GURURLARI



İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu açıkladı. Antalya OSB’nin 5 firması, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu açıklandı. Firmaların 2021 yılı performanslarını baz alan rapora göre, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 5’i Antalya OSB’de bulunuyor. ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret AŞ, ADOPEN Plas. ve İnş. San. A.Ş. ile Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan, Antalya merkezli, Antalya OSB firmaları oldu. Merkezi Antalya dışında olup, üretimini Antalya OSB’deki tesislerinde sürdüren Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. ile birlikte Antalya OSB, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu’nda 5 firma ile temsil edildi.

İLK TEBRİK BAŞKAN BAHAR’DAN

İSO 500 listesinde yer alan Bölge firmalarını kutlayan Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Pandeminin olumsuz etkileri günden güne azalmış olsa da oldukça zor bir yıldı 2021. Turizm sezonuna pandeminin ilk yılında elde ettiği deneyimler ışığında hazırlanan Türkiye, güvenli turizm atağını, turizm çalışanlarına aşılamada öncelik tanıyarak bir kat daha artırdı. Uygulanan sıkı salgın tedbirleri, yabancı misafir sayının ülke genelinde yüzde 88, Antalya’da ise yüzde 164 artmasına neden oldu. 30 milyon yabancı turistin 9 milyondan fazlasına ev sahipliği yapan Antalya, en zorlu koşullarda dahi ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

ANTİKOR ETKİSİ

Turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin, ülke sanayisine de aynı şekilde yansıdığını aktaran Başkan Bahar, “Pandeminin en zorlu dönemlerinde dahi üretime bir an ara vermeyen, hatta 2020 yılını yüzde 15’lik bir kapasite artışı ile kapatan Antalya OSB, pandeminin olumsuz etkilerinin giderek zayıfladığı 2021 yılında da yüzde 20 oranında bir büyüme kaydetti. Antalya OSB sanayicinin özverili ve başarılı çalışmalarının, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu’na da aynen yansıdığı görülmektedir. Listede yer alan 6 firmamız, Antalya’nın en imkansız denen anlarda bile ülkesinin ve milletinin hizmetinde olduğunun kanıtı misali, gurur kaynağımız olmuşlardır. İmalat sanayinde yaşanan bu olumlu gelişmeler, turizm gelirleri pandemi nedeniyle azalan Antalya ekonomisinde, antikor etkisi yaratmıştır” ifadelerini kullandı.

AGT ÇALIŞMAYA KATILMADI

Geçmiş yıllarda İSO 500 listesinin en üst sıralarında yer alan AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasının, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile bu yılki çalışmaya katılmadığını aktaran Başkan Bahar, “Geçen yıl 6 firma ile temsil edildiğimiz İSO 500 listesinde bu yıl 5 firmamızın olduğu açıklansa da AGT firmasının artarak devam eden başarıları göz önüne alındığında, hala listenin en üst sıralarında yer alabilecek bir potansiyele sahip olduğu açıkça ortadadır. Şirket yönetiminin İSO 500 çalışmasına katılmama kararını saygıyla karşılıyor, AGT firmasını ve çok değerli Söylemez ailesini elde ettikleri başarılar ve yeni yatırımlarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

HAKLI GURUR

Antalya OSB genelinde başlatılan Mavi OSB-Mavi Antalya uygulamasının, Bölge firmalarındaki vaka sayılarında hızlı bir düşüşe neden olduğunu, alınan önlemler, gösterilen hassasiyet ve sıkı disiplinin, AOSB’de geniş çaplı bir yayılıma engel olduğunu aktaran Bahar, “Münferit pozitif vakalar olsa da üretimin durmasına neden olacak bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölge firmalarımız ve personellerimiz için aldığımız özel izinler ile üretim hatlarının 7/24 aktif kalması sağlandı. İnsanlık tarihinin en zorlu dönemlerinde, Antalya OSB genelinde sergilenen bu büyük özveri, bugün açıklanan İSO 500 listesi ile yerini haklı bir gururu bıraktı. Bu başarı, sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın eseridir. Tüm sanayicilerimizi, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan firmalarımız nezdinde kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.