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CEHALET, KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİDİR

CEHALET, KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİDİR
ANTALYA
G.Tarihi: 08.04.2020 11:55
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
  
-CEHALET, KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİDİR
 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, maske takması için kendilerini uyaran fırıncı esnafını darp eden şehir eşkıyaları için “Cehalet, koronavirüsten daha tehlikelidir. Böylesi bir cehalet ne Antalya’ya ne de Türkiye’ye yakışmıyor” diyerek saldırganlara olabilecek en yüksek cezanın verilmesini istedi.
 
Maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından darp edilip bıçakla yaralanan fırın işletmecine yapılan saldırıyı kınayan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Cehalet, koronavirüsten daha tehlikelidir” dedi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlığın zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Bahar, “Hastalıktan korunmanın ve yayılmasını önlemenin en etkili yolunun sosyal izolasyon olduğu, bunun sağlanması için de herkesin evde kalmasının öğütlendiği bir dönemde, cansiperane bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edenler, bu zorlu sürecin gizli kahramanlarıdır. Hastalara şifa olmak için canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından tutun da fabrikalarda ya da atölyelerinde üretmeye devam eden herkes, insanlığın bekası için mücadele etmektedir. Bu kutsal mücadelenin tüm neferlerine sahip çıkıp destek olmak ise vatandaşlık ödevidir” şeklinde konuştu.

MİLLETE İHANET
Halk sağlığı adına yapılan bir uyarıya, kavgayla, şiddet uygulayarak karşılık veren kişileri tarif edecek bir sıfat bulmakta zorlandığını belirten Başkan Bahar, “Bu zorbalığın, üretmenin böylesine zor olduğu bir dönemde Türk halkının en temel besin maddesini üreten bir esnafa yapılmış olması, durumun vahametini daha da artırmaktadır. Olayın meydana geldiği bölgedeki vatandaşın ekmeğe ulaşımını engelleyebilecek bu hareket, millete ihanettir ve asla cezasız kalmamalıdır. Bu dönemde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, memurlarımıza, esnafımıza, üreticilerimize, işçi ve emekçi kardeşlerimize yapılacak tüm fiziksel saldırıların en üst dereceden cezalandırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı da böylesi bir olay ile karşılaştıklarında bu zorbalara gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyoruz ” ifadelerini kullandı.

BİLİMİN ÖNEMİ
Tüm dünyanın bilim insanlarından gelecek müjdeli haberleri beklediğini söyleyen Başkan Bahar, “Koronavirüs, bilime vermemiz gereken önemi bir kez daha gözler önüne sermişken, ‘maske takın’ uyarısına şiddetle karşılık veren bu cehalet ne Antalya’ya ne de Türkiye’ye yakışmamaktadır. Gelin hem bugün hem de bu süreç sona erdikten sonra el birliği ile cehaleti sınırlandıralım. Yurt genelinde okuma pandemisi ilan edelim. Güçlü olmanın, askeri mühimmat ile değil de bilimle mümkün olduğu artık herkesin malumudur. Gün birbirimizi incitme, kavga etme, siyaset gütme günü değildir. Gün el ele vererek bu süreçten güçlenerek çıkma günüdür” şeklinde konuştu.  

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