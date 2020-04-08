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ANTALYA’DA İŞYERLERİNİN AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİNİ YENİDEN DÜZENLEDİ

ANTALYA’DA İŞYERLERİNİN AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİNİ YENİDEN DÜZENLEDİ
ANTALYA
G.Tarihi: 08.04.2020 13:58
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
 
ANTALYA’DA İŞYERLERİNİN AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİNİ YENİDEN DÜZENLEDİ
 
DAVUT ÇETİN; EL BİRLİĞİYLE BU SALGINI YENECEĞİZ
 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun ATSO ve AESOB’un müşterek çalışmasıyla Covid-19 salgını ile ilgili önlemler kapsamında kentteki işyerlerinin açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenlediğini kaydetti.
 
Salgının bir önce sona ermesi için alınan önlemlere titizlikle uyulması gerektiğini belirten Davut Çetin, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, iş yerlerinin ise mutlaka çalışma saatlerine dikkat etmesi uyarısında bulundu. Başkan Çetin, “7’den 70’e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz” dedi.
 
Davut Çetin iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili şu bilgileri verdi;
“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için; İlimizdeki işyerlerinin açılış kapanış saatlerinin düzenlenmesi hususunda, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan müşterek çalışma sonuçları ışığında;
 
İlimizdeki tüm marketlerin 24 Mart’ta 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine karar verilmişti. Bu hususun yanı sıra 08.04.2020 Çarşamba günü saat 09:00’dan itibaren: Açılış ve kapanış saatleri daha önce düzenlenmiş olan (hal, eczane, market, büfe vb.) işyerleri ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasına devam edilmesine,
 
İlimiz dâhilindeki diğer işyerlerinden; 
  • Perakende gıda satışı yapan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler dışında kalan (et ve balık ürünleri satış yeri, manav, kuruyemişçi, şarküteri vb.) işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine, 
  • Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesine,
  • Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına,
  • Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hafta içi 09:00- 18:00 saatleri arasında hizmet vermesine, hafta sonu ise kapalı olmasına,
  • Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan işyerlerinin, COVID-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin kendileri tarafından belirlenmesine” karar verilmiştir.
 
Açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesini isteyen Davut Çetin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının yanı sıra iki aydanbir yıla kadar hapis cezası ile İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanacağını belirtti.

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